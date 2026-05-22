PGE: Trwają badania dotyczące możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Bełchatowie

Wiceprezes PGE Marcin Laskowski poinformował PAP, że trwają badania geologiczne, hydrologiczne i sejsmiczne dotyczące lokalizacji w Bełchatowie w woj. łódzkim drugiej elektrowni jądrowej w kraju. Ekspertyzy będą częścią rekomendacji ws. inwestycji, którą spółka przygotuje dla rządu.

22 maja 2026, 16:14
W Bełchatowie od ponad 50 lat działa kopalnia węgla brunatnego i opalana nim elektrownia

O tym, jak wykorzystać istniejącą w Bełchatowie infrastrukturę oraz potencjał kadrowy dla nowej tożsamości regionu, związanej z powstaniem w tym miejscu elektrowni jądrowej, rozmawiano w piątek na drugiej edycji konferencji “Od węgla do atomu. Bełchatów przyszłości“. Wzięli w niej udział szefowie spółek energetycznych, w tym PGE Polskiej Grupy Energetycznej, politycy, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wszyscy ponownie zadeklarowali poparcie dla idei powstania w Bełchatowie drugiej elektrowni jądrowej w kraju.

Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreślił, że Bełchatów, w którym od ponad 50 lat działa kopalnia węgla brunatnego i opalana nim elektrownia, ma wszystkie atuty, by stał się drugim filarem polskiego programu jądrowego.

- Ten region ma pełny potencjał, żeby elektrownia jądrowa mogła tu powstać. Zapewnia zarówno wstępne warunki, które określiliśmy, oraz ma potencjał ludzki, co jest bardzo istotne dla funkcjonowania systemu energetycznego. Na decyzję w tej sprawie musimy poczekać, ale trwają już prace analityczne - wskazał.

Wiceprezes PGE ds. regulacji Marcin Laskowski w rozmowie z PAP dodał, że Bełchatów został wskazany jako jedna z dwóch preferowanych lokalizacji pod budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce w zaktualizowanym Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). W związku z tym - jak zaznaczył - spółka prowadzi już prace w ramach tzw. studium lokalizacyjnego pod budowę w tym miejscu elektrowni jądrowej. Poinformował, że trwają m.in. badania geologiczne, hydrologiczne i sejsmiczne dotyczące możliwości inwestycji w atom w regionie bełchatowskim.

- Wykorzystując doświadczenie zdobyte w procesie przygotowywania pierwszego w Polsce projektu jądrowego, jako właściciel spółki PGE Energia Jądrowa, jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać te kompetencje w Bełchatowie. Dotyczą one szeregu badań geologicznych, hydrologicznych i sejsmicznych. Wyniki znajdą się w projekcie, który zostanie przedłożony rządowi przed ogłoszeniem decyzji, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa - powiedział.

Dodał, że rozpoczęty już proces nie jest prosty oraz wymaga stałej współpracy z administracją rządową.

Drugą braną pod uwagę lokalizacją jest Konin.

Laskowski przyznał, że Bełchatów posiada już wiele elementów potrzebnych do powstania kolejnego w kraju wielkoskalowego projektu jądrowego. Zwrócił uwagę m.in. na gotową infrastrukturę energetyczną, jedną z największych w kraju sieć przesyłową i wyprowadzenia mocy na poziomie 5,5 GW, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, a także szerokie poparcie społeczne dla inwestycji.

- W Bełchatowie jest największe zrozumienie polskiej energetyki; tu mamy ludzi, którzy rozumieją, czym jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. Te argumenty przeświadczają o tym, że jest to doskonałe miejsce do budowy kolejnego źródła jądrowego w naszym kraju - zaznaczył.

