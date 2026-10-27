PGE rozpoczęła budowę Magazynu Energii Gryfino w Nowym Czarnowie. Bateryjna instalacja o mocy do 400 MW i pojemności co najmniej 800 MWh ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce i Europie, a jej uruchomienie zaplanowano na koniec 2028 roku.

PGE rozpoczęła budowę Magazynu Energii Gryfino w Nowym Czarnowie. Bateryjna instalacja o mocy do 400 MW i pojemności co najmniej 800 MWh ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce i Europie, a jej uruchomienie zaplanowano na koniec 2028 roku.

Inwestycja za ponad 1,14 mld zł

Realizatorem projektu jest spółka z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna. Magazyn powstaje w Nowym Czarnowie, w sąsiedztwie innych strategicznych aktywów energetycznych grupy, w tym Elektrowni Dolna Odra.

Wartość kontraktu przekracza 1,14 mld zł brutto. Za budowę odpowiada konsorcjum polskich firm SPEC BAU Polska i EL Professional, a dostawcą technologii magazynowej jest Fluence. Projekt wykorzysta platformę SmartStack, która według PGE zapewnia wysoką wydajność i standardy bezpieczeństwa.

Umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawę, budowę, montaż, uruchomienie i przekazanie instalacji do eksploatacji w formule „pod klucz”, wraz z 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

Wsparcie dla OZE i sieci

Głównym zadaniem magazynu będzie gromadzenie energii w okresach wysokiej produkcji z odnawialnych źródeł i oddawanie jej do sieci, gdy zapotrzebowanie rośnie. Dzięki temu instalacja ma zwiększyć możliwości integracji farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz poprawić stabilność dostaw energii.

– Budowa magazynu energii w Gryfinie to modelowy przykład naszej nowej strategii w praktyce. Inwestując ponad 1,14 miliarda złotych w strategicznym dla krajowej energetyki regionie Pomorza Zachodniego, powierzamy realizację tego zadania konsorcjum polskich firm – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE wskazuje, że przy założeniu 65-procentowego udziału local content projekt ma wspierać także krajowe przedsiębiorstwa i łańcuch dostaw.

Znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego

Według PGE inwestycja będzie istotnym elementem zwiększania elastyczności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Magazyn ma pomagać bilansować produkcję z OZE, stabilizować pracę sieci i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju.