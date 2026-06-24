PGE Polska Grupa Energetyczna wchodzi na nowy poziom współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Spółka podpisała ramowe umowy z dziewięcioma wiodącymi polskimi uczelniami i instytutami badawczymi, wśród których znajdują się m.in. Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Akademia Górniczo‑Hutnicza. Celem partnerstwa jest przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych (B+R), szybsze testowanie innowacji oraz ich wdrożenie w skali krajowego giganta energetycznego.

PGE Polska Grupa Energetyczna wchodzi na nowy poziom współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Spółka podpisała ramowe umowy z dziewięcioma wiodącymi polskimi uczelniami i instytutami badawczymi, wśród których znajdują się m.in. Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Akademia Górniczo‑Hutnicza. Celem partnerstwa jest przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych (B+R), szybsze testowanie innowacji oraz ich wdrożenie w skali krajowego giganta energetycznego.

W czasach dynamicznej transformacji energetycznej synergia między nauką, biznesem i administracją staje się kluczowa. Jak podkreślił Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „światy nauki, biznesu i administracji publicznej muszą dziś grać w jednej drużynie, by skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną – proces bezprecedensowy w swojej skali i tempie”.

Innowacje jako warunek konkurencyjności

Innowacje stanowią dziś jeden z najważniejszych czynników umożliwiających efektywną transformację sektora energetycznego. Pozwalają na lepsze wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii, integrację OZE, rozwój magazynów energii oraz cyfryzację procesów. Efektem jest budowa bardziej elastycznego, stabilnego i odpornego na zakłócenia systemu elektroenergetycznego.

– Transformacja energetyczna to nie tylko modernizacja infrastruktury, ale przede wszystkim ogromny skok technologiczny. W Grupie PGE konsekwentnie stawiamy na local content – nie tylko współpracę z polskimi firmami, lecz także aktywne włączanie polskich kompetencji naukowych i inżynierskich w tworzenie nowoczesnych rozwiązań – powiedział Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowy ramowe zostały podpisane z następującymi jednostkami:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Warszawska

Instytut Technologii Paliw i Energii

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka

Politechnika Wrocławska

Partnerstwo stanowi element realizacji Strategicznej Agendy Badawczo-Rozwojowej Grupy PGE. Ma ono przyspieszyć wspólne projekty, lepiej wykorzystać potencjał polskich naukowców i wypracować technologie, które znajdą zastosowanie w całej Grupie.

Skala PGE otwiera ogromne pole do wdrożeń

Skala działalności PGE pokazuje, jak duże znaczenie mają nawet niewielkie usprawnienia. W 2025 roku Grupa wygenerowała ponad 61 mld zł przychodów, wyprodukowała ponad 55 TWh energii elektrycznej i zdystrybuowała blisko 41 TWh. W takim środowisku każdy procent poprawy efektywności przekłada się na realne korzyści biznesowe i systemowe.

– Chcemy budować przewagę Grupy PGE na krajowym potencjale badawczo-rozwojowym i tworzyć rozwiązania, które po pozytywnej weryfikacji będzie można skalować w całej organizacji – podkreślił Piotr Dziubałtowski, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Wsparcia i Rozwoju.

Szeroki zakres współpracy

Nowe porozumienia otwierają drogę nie tylko do realizacji wspólnych projektów, ale także do wspólnego aplikowania o krajowe i unijne fundusze na działalność B+R. Planowane są m.in. tworzenie specjalistycznych laboratoriów, platform testowych i demonstratorów technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.Tematyka współpracy jest bardzo szeroka i obejmuje kluczowe obszary transformacji:

Magazynowanie energii i integrację OZE

Cyfryzację oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w energetyce

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Technologie zielonych paliw (w tym wodór)

Nowoczesne rozwiązania dla ciepłownictwa

Diagnostykę i predykcyjne utrzymanie majątku

Gospodarkę obiegu zamkniętego

Energetykę rozproszoną i prosumentyzm

Elektromobilność

Poszukiwanie nowych materiałów i technologii dla infrastruktury energetycznej

Szansa dla polskiej nauki i gospodarki

Współpraca PGE z polskimi ośrodkami naukowymi ma szansę stać się wzorem dla całego sektora. Łączy ona praktyczną wiedzę biznesową z najnowszymi osiągnięciami badań, tworząc realne szanse na rozwój krajowych patentów, startupów technologicznych i eksportu innowacji.