Energetyka

PGE Energia Odnawialna wdrożyła system zarządzania portfelem OZE

PGE Energia Odnawialna uruchomiła własny system zarządzania portfelem odnawialnych źródeł energii, który integruje dane techniczne, operacyjne i rynkowe w jednym środowisku. Rozwiązanie ma przyspieszyć reakcje na zdarzenia eksploatacyjne, zwiększyć elastyczność portfela i ograniczyć koszty niezbilansowania na rynku energii.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 września 2026, 14:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE

Farma wiatrowa spółki PGE Energia Odnawialna

fot: PGE

PGE Energia Odnawialna uruchomiła własny system zarządzania portfelem odnawialnych źródeł energii, który integruje dane techniczne, operacyjne i rynkowe w jednym środowisku. Rozwiązanie ma przyspieszyć reakcje na zdarzenia eksploatacyjne, zwiększyć elastyczność portfela i ograniczyć koszty niezbilansowania na rynku energii.

Co daje nowy system?

Według spółki wdrożenie platformy przynosi trzy kluczowe korzyści: szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, efektywniejsze zarządzanie produkcją energii odnawialnej oraz większą elastyczność w świadczeniu usług na rzecz krajowego systemu elektroenergetycznego.

System umożliwia:

  • bieżący monitoring pracy farm wiatrowych i fotowoltaicznych,
  • integrację danych z wielu źródeł wytwórczych w jednym środowisku operacyjnym,
  • szybsze reagowanie operatorów Centrum Monitoringu OZE na zdarzenia eksploatacyjne,
  • skuteczniejsze zarządzanie pracą jednostek wytwórczych,
  • lepsze wykorzystywanie możliwości oferowanych przez rynek energii.

Rozwiązanie zostało opracowane wewnętrznie przez ekspertów PGE Energia Odnawialna, co – jak podkreśla spółka – pozwala dopasować narzędzie do specyfiki zarządzania największym portfelem OZE w Polsce i wyzwań dynamicznego rynku.

Skala aktywów i rola Centrum Monitoringu OZE

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do PGE Energia Odnawialna (elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne) wynosi ok. 2 783 MW.

Centrum Monitoringu OZE odpowiada za całodobowy nadzór nad farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi spółki oraz monitoring ponad 1200 urządzeń pracujących w różnych lokalizacjach w kraju.

- Transformacja energetyczna sprawia, że odnawialne źródła energii pełnią coraz bardziej aktywną rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dlatego rozwijamy nie tylko nowe moce wytwórcze, ale także narzędzia i kompetencje pozwalające efektywnie zarządzać naszymi aktywami. Wdrożony system jest ważnym elementem budowy nowoczesnego, elastycznego i coraz bardziej cyfrowego modelu działania PGE Energia Odnawialna – podkreśla Zbigniew Stępniewski, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Dlaczego to ważne dla rynku?

Spółka przypomina, że była pierwszą w Polsce, która skutecznie włączyła OZE do działań wspierających pracę krajowego systemu elektroenergetycznego, a od maja 2025 r. konsekwentnie rozwija te kompetencje, wyznaczając kierunek zmian dla branży.

Wraz ze wzrostem udziału OZE zmienia się sposób funkcjonowania rynku energii. Nowe rozwiązanie ma integrować świat technologii, eksploatacji aktywów i rynku, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane operacyjne i rynkowe.

Korzyści handlowe i plany na przyszłość

Wprowadzona platforma wspiera szersze wykorzystanie danych operacyjnych w procesach handlowych. Docelowo ma umożliwić podejmowanie decyzji bliżej momentu dostawy energii, zwiększając efektywność zarządzania portfelem OZE i ograniczając koszty niezbilansowania.

W przyszłości platforma ma objąć również magazyny energii rozwijane przez PGE Energia Odnawialna, co pozwoli jeszcze lepiej integrować procesy techniczne i handlowe oraz zwiększać elastyczność portfela aktywów odnawialnych.

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