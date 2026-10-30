Energetyka

PERN podnosi bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury, którą zarządza

PERN kontynuuje zabezpieczanie należącej do niego infrastruktury. Dotyczy to m.in. instalacji systemów antydronowych w obiektach naziemnych oraz wymiany rurociągów biegnących na dnie cieków wodnych lub nad nimi na magistrale podziemne - powiedział PAP prezes spółki Daniel Świętochowski.

Pap

30 października 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PERN

W całej Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw

fot: PERN

PERN kontynuuje zabezpieczanie należącej do niego infrastruktury. Dotyczy to m.in. instalacji systemów antydronowych w obiektach naziemnych oraz wymiany rurociągów biegnących na dnie cieków wodnych lub nad nimi na magistrale podziemne - powiedział PAP prezes spółki Daniel Świętochowski.

Prezes PERN podkreślił, że do końca tego roku systemy antydronowe będą działały w 7. lokalizacjach, przy czym docelowo będzie ich kilkanaście, we wszystkich najważniejszych obiektach naziemnych spółki. Jak wyjaśnił, systemy te pozwalają wykrywać bezzałogowe statki powietrzne i neutralizować ich funkcjonowanie. 

- Systemy umożliwiają dokładną lokalizację zarówno drona, jak i jego operatora - powiedział Świętochowski. Dodał, że za każdym razem o obecności drona w pobliżu infrastruktury PERN informowane są odpowiednie służby. -

 Są obiekty spółki rzadko odwiedzane w ten sposób, ale są i takie, gdzie rocznie obserwujemy po kilkadziesiąt takich przypadków. Każda taka sytuacja jest oceniana jako związana z potencjalnym ryzykiem dla infrastruktury, nawet gdy z pozoru wygląda na niewinne zdarzenie, bo dziadek przyszedł z wnuczkiem wypróbować drona. W społeczeństwie powinna być obecna świadomość, że nasza infrastruktura jest szczególnie chroniona, zwłaszcza w obecnych czasach, z uwagi na potencjalne zagrożenia - oświadczył prezes PERN. 

Odnosząc się do działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa, Świętochowski wspomniał także, że spółka kontynuuje wymianę rurociągów, które przebiegają na dnie cieków wodnych lub nad nimi, na magistrale podziemne. Stosowana jest przy tym metoda poziomego, głębokiego przewiertu HDD. 

- To projekt realizowany etapowo o wartości 140 mln zł, który zamkniemy w 2028 r. Z planowanych 17. zadań w tym zakresie dotychczas zakończyliśmy realizację 6. W przypadku 7. zadań trwają roboty budowlane, a 3. zadania są na etapie opracowania dokumentacji i uzyskiwania decyzji operacyjnych. Jedno zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - wyjaśnił prezes PERN.

Dodał, że realizacja tych przedsięwzięć bardzo istotnie zmniejsza ryzyko uszkodzeń magistrali z przyczyn naturalnych, a także ryzyko celowej ingerencji.  Świętochowski zaznaczył, że do zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych segmentach działalności PERN spółka “podchodzi warstwowo“. Jak wspomniał, modernizowana jest np. ochrona fizyczna z monitoringiem obiektów, w tym poprzez montaż bram specjalnej konstrukcji i jednocześnie w przestrzeni cyber modyfikowane są cały czas systemy sieci teleinformatycznej, w tym wykrywające anomalie w przepływie danych. 

W działaniach tych uczestniczą podmioty wyspecjalizowane w wyszukiwaniu różnego rodzaju podatności, które powinny być zlikwidowane. PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw. 

W całej Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4. bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.  Michał Budkiewicz.

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