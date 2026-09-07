Pełne otwarcie odcinka S1 Bieruń–Oświęcim

We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Co zyskują kierowcy?

Choć odcinek był przejezdny już od marca, to teraz – po zakończeniu pozostałych prac – możliwy jest swobodny przejazd i pełne wykorzystanie nowej infrastruktury. Inwestycja objęła także budowę 2,7‑km zachodniego odcinka obwodnicy Bierunia oraz połączenie nowej drogi z DK44 i lokalnym układem komunikacyjnym, co zamknie spójny system dojazdów do S1.

Dla mieszkańców Bierunia, Bojszów, Oświęcimia i całego powiatu bieruńsko‑lędzińskiego oznacza to przede wszystkim: