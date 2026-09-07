Pełne otwarcie odcinka S1 Bieruń–Oświęcim
We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
fot: ŚUW
Trasa S1 odcinek Bieruń-Oświęcim
fot: ŚUW
We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Co zyskują kierowcy?
Choć odcinek był przejezdny już od marca, to teraz – po zakończeniu pozostałych prac – możliwy jest swobodny przejazd i pełne wykorzystanie nowej infrastruktury. Inwestycja objęła także budowę 2,7‑km zachodniego odcinka obwodnicy Bierunia oraz połączenie nowej drogi z DK44 i lokalnym układem komunikacyjnym, co zamknie spójny system dojazdów do S1.
Dla mieszkańców Bierunia, Bojszów, Oświęcimia i całego powiatu bieruńsko‑lędzińskiego oznacza to przede wszystkim:
- wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży,
- odciążenie dróg lokalnych z tranzytu,
- krótszy czas przejazdu w kierunku Bielska‑Białej i dalej na południe.
Gdzie na trasie S1 brakuje jeszcze ostatniego elementu?
Docelowo S1 połączy autostradę A1 i lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu, tworząc kluczowy korytarz północ–południe w województwie śląskim. Ostatnim budowanym fragmentem pozostaje odcinek Mysłowice Kosztowy–Bieruń, którego zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2027 r.
Budowa odcinka S1 od Mysłowic do węzła Oświęcim jest współfinansowana z Funduszy Europejskich. Wartość unijnego dofinansowania wynosi 255 mln zł, co podkreśla strategiczne znaczenie tej inwestycji dla regionu i spójności transportowej Polski.