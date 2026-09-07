Kraj i Świat

Pełne otwarcie odcinka S1 Bieruń–Oświęcim

We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

7 września 2026, 17:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ŚUW

Trasa S1 odcinek Bieruń-Oświęcim

fot: ŚUW

We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Co zyskują kierowcy?

Choć odcinek był przejezdny już od marca, to teraz – po zakończeniu pozostałych prac – możliwy jest swobodny przejazd i pełne wykorzystanie nowej infrastruktury. Inwestycja objęła także budowę 2,7‑km zachodniego odcinka obwodnicy Bierunia oraz połączenie nowej drogi z DK44 i lokalnym układem komunikacyjnym, co zamknie spójny system dojazdów do S1.

Dla mieszkańców Bierunia, Bojszów, Oświęcimia i całego powiatu bieruńsko‑lędzińskiego oznacza to przede wszystkim:

  • wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży,
  • odciążenie dróg lokalnych z tranzytu,
  • krótszy czas przejazdu w kierunku Bielska‑Białej i dalej na południe.

Gdzie na trasie S1 brakuje jeszcze ostatniego elementu?

Docelowo S1 połączy autostradę A1 i lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu, tworząc kluczowy korytarz północ–południe w województwie śląskim. Ostatnim budowanym fragmentem pozostaje odcinek Mysłowice Kosztowy–Bieruń, którego zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2027 r.

Budowa odcinka S1 od Mysłowic do węzła Oświęcim jest współfinansowana z Funduszy Europejskich. Wartość unijnego dofinansowania wynosi 255 mln zł, co podkreśla strategiczne znaczenie tej inwestycji dla regionu i spójności transportowej Polski.

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