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Pełczyńska-Nałęcz: 31 mld zł z KPO spływa właśnie do Polski

31 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy spływa we wtorek do Polski - poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 mld zł.

Pap

2 czerwca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Maj/KPRM

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

fot: Krystian Maj/KPRM

31 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy spływa we wtorek do Polski - poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 mld zł.

Pełczyńska-Nałęcz informację o tym, że transza z KPO trafiła do Polski we wtorek, ogłosiła na konferencji prasowej w Szczecinie.

- Na początku dobra, duża wiadomość dla całego KPO i całej Polski. Właśnie kolejne 31 mld z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku. W sumie to będzie ponad 100 mld - powiedziała szefowa MFiPR.

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