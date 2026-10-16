Energetyka

PEJ: Wdrażamy rekomendacje NIK dotyczące projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe wdrożyły już część rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli wskazane w raporcie z kontroli realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej - podała w piątek spółka. NIK opublikowała w piątek wnioski z kontroli, w których wskazała, że minister właściwy ds. energii i Państwowa Agencja Atomistyki w latach 2020-2024 realizowali większość zadań Programu polskiej energetyki jądrowej zgodnie z założeniami, jednak braki samego programu spowodowały opóźnienie realizacji inwestycji. 

Pap

16 października 2026, 15:49
źródło: Polska Agencja Prasowa

Polski Atom nadchodzi zbyt wolno

Polskie Elektrownie Jądrowe wdrożyły już część rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli wskazane w raporcie z kontroli realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej - podała w piątek spółka. NIK opublikowała w piątek wnioski z kontroli, w których wskazała, że minister właściwy ds. energii i Państwowa Agencja Atomistyki w latach 2020-2024 realizowali większość zadań Programu polskiej energetyki jądrowej zgodnie z założeniami, jednak braki samego programu spowodowały opóźnienie realizacji inwestycji. 

Kontrolerzy przeanalizowali realizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) zgodnie z jego wersją przyjętą przez Radę Ministrów w październiku 2020 r. Przedmiotem analizy były działania Ministerstwa Przemysłu, Państwowej Agencji Atomistyki, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Polskich Elektrowni Jądrowych. 

"Spółka współpracowała w czasie prowadzonej kontroli z Najwyższą Izbą Kontroli zapewniając wszystkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia. Szereg wniosków i rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli zostało wdrożonych w ramach bieżącej działalności PEJ" - wskazała spółka w oświadczeniu. 

Podkreśliła, że nie zmaterializowało się jedno z kluczowych dla dotrzymania harmonogramu projektu ryzyk zidentyfikowanych przez NIK - ryzyko nieuzyskania w zakładanym terminie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. 

PEJ nie miały ani wiedzy, ani doświadczenia

W raporcie z kontroli NIK stwierdziła między innymi, że realizując program jądrowy w latach 2020-2024 PEJ nie miały ani wiedzy, ani doświadczenia w realizacji projektów energetycznych, nie były więc organizacyjnie i kadrowo przygotowane do pełnienia funkcji inwestora. Spółce zarzucono też, że nie miała opracowanej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. 

"Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizuje projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wraz z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, w skład którego wchodzą doświadczone amerykańskie firmy o wiodącej pozycji na rynku międzynarodowym, które wspólnie zakończyły realizację projektu Vogtle w stanie Georgia w USA i mają wieloletnie doświadczenie w realizacji megaprojektów infrastrukturalnych. W ostatnim czasie wdrożono szereg rozwiązań wynikających z już zdobytych doświadczeń na wcześniejszych etapach projektu" - wskazała spółka w oświadczeniu. 

PEJ zapewniły też, że opracowują strategię zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażając jedno z zaleceń NIK. 

"Należy również podkreślić, że spółka korzysta z doświadczenia doradców, którzy opracowywali stosowne dokumenty wewnętrzne, biorąc udział w projektach energetyki jądrowej na świecie" - zaznaczyła spółka. 

"Polskie Elektrownie Jądrowe od sierpnia 2024 roku ściśle współpracują z Prokuratorią Generalną RP w celu zabezpieczenia interesów zarówno samego projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, jak i Skarbu Państwa" - dodano. 

Pod koniec września rząd przyjął aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Przewiduje on rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w 2036 r., a drugiej - ok. 2040 roku. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni - budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse - ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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