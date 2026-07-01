Polskie Elektrownie Jądrowy otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

Polskie Elektrownie Jądrowy otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

"Już w lipcu ruszą prace przy przygotowaniu terenu, budowie dróg, zaplecza technicznego i niezbędnej infrastruktury" - napisał Motyka w serwisie X.

W planowanej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej trwają już pierwsze prace przygotowawcze, w tym badania geologiczne.

Na początku czerwca rozpoczęły się również badania dna morskiego w rejonie przyszłej elektrowni. Pod koniec marca PEJ poinformowały o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej do Państwowej Agencji Atomistyki.

Rozpoczęcie prac budowlanych, tzw. pierwszy beton jądrowy, planowane jest na 2028 r. Równolegle powstaje infrastruktura towarzysząca - drogi, linie kolejowe i konstrukcja morska, która posłuży do rozładunku komponentów dostarczanych na budowę.

Pierwsza elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo

Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.

Pierwszy reaktor tej elektrowni - budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse - ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.