PEJ mają pozwolenie na główny etap przygotowania placu budowy elektrowni jądrowej
Polskie Elektrownie Jądrowy otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.
fot: Krystian Krawczyk
Zapotrzebowanie na prąd rośnie
fot: Krystian Krawczyk
Polskie Elektrownie Jądrowy otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.
"Już w lipcu ruszą prace przy przygotowaniu terenu, budowie dróg, zaplecza technicznego i niezbędnej infrastruktury" - napisał Motyka w serwisie X.
W planowanej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej trwają już pierwsze prace przygotowawcze, w tym badania geologiczne.
Na początku czerwca rozpoczęły się również badania dna morskiego w rejonie przyszłej elektrowni. Pod koniec marca PEJ poinformowały o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej do Państwowej Agencji Atomistyki.
Rozpoczęcie prac budowlanych, tzw. pierwszy beton jądrowy, planowane jest na 2028 r. Równolegle powstaje infrastruktura towarzysząca - drogi, linie kolejowe i konstrukcja morska, która posłuży do rozładunku komponentów dostarczanych na budowę.
Pierwsza elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo
Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.
Pierwszy reaktor tej elektrowni - budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse - ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.