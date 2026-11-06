Kraj i Świat

Paczek z Chin o 60 proc. mniej

W III kwartale 2026 r. liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym o ponad 60 proc. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych przez Brukselę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Pap

6 listopada 2026, 17:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Mniej przesyłek bezpośrednio z Chin, więcej z polskich magazynów

fot: Krystian Krawczyk

W III kwartale 2026 r. liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym o ponad 60 proc. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych przez Brukselę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Jak podaje gazeta, wprowadzona od lipca dodatkowa opłata w wysokości 3 euro od małych przesyłek z Chin drastycznie ograniczyła falę zamówień. Spadki te, według dziennika, pogłębi jeszcze 2 euro kolejnych obciążeń, które obowiązują od 1 listopada. 

Podatki działają

"W III kwartale liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w UE w ujęciu rocznym o ponad 60 proc., do 555 mln. W Polsce na początku roku ich liczba przekraczała 4 mln sztuk miesięcznie, w sierpniu spadła do 2 mln, a we wrześniu do 1,8 mln" - czytamy. 

Dziennik pisze, że dodatkowych kosztów można uniknąć, jeśli towar trafia do konsumenta z europejskiego magazynu. Zdaniem Bartosza Sawickiego, prezesa Meest Transfer, nowe opłaty mogą ograniczyć liczbę drobnych przesyłek z Chin, ale niekoniecznie sprzedaż chińskich produktów w Europie. 

- Europejski konsument nadal będzie kupował chińskie produkty, tylko coraz częściej otrzyma je z magazynu w Polsce, Niemczech czy Czechach, zamiast bezpośrednio z Chin - tłumaczy. 

Zdaniem "Rz" Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków Unii Europejskiej dla chińskich platform.

 "Według szacunków branżowych w szczycie zakupowego szału trafiało nad Wisłę nawet około 100 mln paczek z Chin rocznie, a polskie sklepy internetowe traciły w związku z tą konkurencją kilka miliardów złotych" - informuje gazeta.

Powiązane tematy:

chiny handel cła

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Bez poprawek do specustawy dla poszkodowanych właścicieli domów w Czystym Powietrzu

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy, która umożliwi zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie i dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nowe prawo ma pomóc właścicielom domów poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców prac termomodernizacyjnych w "Czystym Powietrzu".

Nowe technologie

Otwarci na technologie przyszłości, górnictwa się nie wyrzekli

- Nowoczesne górnictwo również może być przestrzenią dla zaawansowanych technologii. Jako Instytut Techniki Górniczej Komach doskonale wiemy, że transformacja nie oznacza konieczności odrzucenia dotychczasowego dorobku – wskazuje dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Finanse i inwestycje

Mimo wysokich cen surowców energetycznych inflacja w 2026 r. wyniesie 3,1 proc.

Według centralnej ścieżki projekcji inflacji, którą w piątek opublikował Narodowy Bank Polski, inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 3,1 proc., w roku 2027 wzrośnie do 4,2 proc., by w kolejnym roku, 2028, spaść do 2,8 proc.

Polityka

Domański: W ciągu dziesięciu dni przedstawimy propozycję dotyczącą cen gazu

W ciągu dziesięciu dni przedstawimy bardzo konkretne rozwiązanie ws. cen gazu - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nie chciał zdradzać szczegółów tej propozycji, ale zaznaczył, że jest ona efektem wspólnych prac kilku ministerstw. W piątek w TVN24 Domański został spytany, czy rząd zamierza wprowadzić rozwiązania, które miałyby ulżyć obywatelom w związku z rosnącymi cenami gazu