Paczek z Chin o 60 proc. mniej

W III kwartale 2026 r. liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym o ponad 60 proc. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych przez Brukselę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Mniej przesyłek bezpośrednio z Chin, więcej z polskich magazynów

W III kwartale 2026 r. liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym o ponad 60 proc. To efekt kolejnych regulacji wprowadzanych przez Brukselę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Jak podaje gazeta, wprowadzona od lipca dodatkowa opłata w wysokości 3 euro od małych przesyłek z Chin drastycznie ograniczyła falę zamówień. Spadki te, według dziennika, pogłębi jeszcze 2 euro kolejnych obciążeń, które obowiązują od 1 listopada.

Podatki działają

"W III kwartale liczba paczek sprowadzanych z Chin spadła w UE w ujęciu rocznym o ponad 60 proc., do 555 mln. W Polsce na początku roku ich liczba przekraczała 4 mln sztuk miesięcznie, w sierpniu spadła do 2 mln, a we wrześniu do 1,8 mln" - czytamy.

Dziennik pisze, że dodatkowych kosztów można uniknąć, jeśli towar trafia do konsumenta z europejskiego magazynu. Zdaniem Bartosza Sawickiego, prezesa Meest Transfer, nowe opłaty mogą ograniczyć liczbę drobnych przesyłek z Chin, ale niekoniecznie sprzedaż chińskich produktów w Europie.

- Europejski konsument nadal będzie kupował chińskie produkty, tylko coraz częściej otrzyma je z magazynu w Polsce, Niemczech czy Czechach, zamiast bezpośrednio z Chin - tłumaczy.

Zdaniem "Rz" Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków Unii Europejskiej dla chińskich platform.