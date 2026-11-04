Orlen zakończył rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

Orlen zakończył wartą prawie 600 mln zł rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. Pojemność największego magazynu gazu w Polsce wzrosła z 1,3 do 2,1 mld m sześć., dzięki czemu łączne krajowe zdolności magazynowania gazu zwiększyły się o jedną czwartą – do około 4,1 mld m sześć. Inwestycja wzmacnia odporność krajowego systemu gazowego oraz zwiększa możliwości reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i geopolityczne.

Orlen zakończył wartą prawie 600 mln zł rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. Pojemność największego magazynu gazu w Polsce wzrosła z 1,3 do 2,1 mld m sześć., dzięki czemu łączne krajowe zdolności magazynowania gazu zwiększyły się o jedną czwartą – do około 4,1 mld m sześć. Inwestycja wzmacnia odporność krajowego systemu gazowego oraz zwiększa możliwości reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i geopolityczne.

Zlokalizowany na Dolnym Śląsku Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Wierzchowice jest największym tego typu obiektem w Polsce. Jego pojemność wzrosła o ponad 60 proc. – z 1,3 do 2,1 mld m sześć. Większe zdolności magazynowe oraz wyższe moce zatłaczania i odbioru gazu wzmacniają ciągłość i elastyczność dostaw do odbiorców, w tym gospodarstw domowych, energetyki i przemysłu. Obiekt od początku projektowano z myślą o dalszej rozbudowie, nawet do pojemności 4,2 mld m sześć.





– Rynki energii nie działają w próżni – geopolityka, napięcia międzynarodowe i zakłócenia dostaw wpływają na ceny surowców oraz stabilność gospodarek. Dlatego systematycznie rozwijamy własne wydobycie, dywersyfikujemy kierunki dostaw i inwestujemy w infrastrukturę. Rozbudowa PMG Wierzchowice, największego magazynu gazu w Polsce, zwiększa krajowe możliwości magazynowania o około jedną czwartą. To istotne wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz kolejny krok w budowaniu niezależności energetycznej Polski – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.





W ramach rozbudowy PMG Wierzchowice wykonano trzy nowe odwierty do zatłaczania i odbioru gazu, zmodernizowano instalację do jego osuszania oraz zainstalowano dodatkowe agregaty sprężające. Dzięki temu zwiększyły się nie tylko pojemność magazynu, lecz także możliwości elastycznego uzupełniania zapasów i kierowania surowca do sieci. Inwestycja wspiera realizację celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie rozwoju pojemności i mocy odbioru podziemnych magazynów gazu.





– Wartość projektu wyniosła 580 mln zł i zapewnia dodatkowe 800 mln m sześć. gazu pojemności. To inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe Polski, istotna zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców. Jako największy producent i importer gazu ziemnego Orlen w największym stopniu wykorzystuje krajowe magazyny gazu – podkreśla Wiesław Prugar, wiceprezes zarządu Orlen ds. Upstream.





Głównym wykonawcą i podmiotem sprawującym nadzór nad inwestycją był Orlen Technologie. Orlen Gazoprojekt opracował projekt, a odwierty wykonało Exalo Drilling. W przedsięwzięciu uczestniczyli także liczni podwykonawcy, w tym firmy z regionu. PMG Wierzchowice jest magazynem złożowym, w którym gaz gromadzony jest w naturalnych strukturach geologicznych. Złoże odkryto w 1971 r., a po 23 latach eksploatacji, w 1995 r., przekształcono je w magazyn gazu. Właścicielem i głównym użytkownikiem instalacji jest Orlen, który wykorzystuje ją do bilansowania rynku oraz zapewniania ciągłości dostaw swoim odbiorcom.





Rozbudowa PMG Wierzchowice wzmacnia cały system magazynowy Grupy Orlen, obejmujący siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego. Pięć z nich – Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica – to magazyny złożowe zlokalizowane w wyeksploatowanych złożach węglowodorów. Obiekty w Kosakowie i Mogilnie są magazynami kawernowymi, w których gaz przechowywany jest w komorach utworzonych w złożach soli.





Podziemne magazyny gazu są ważnym elementem systemu zaspokajania zapotrzebowania Polski na gaz ziemny – surowiec kluczowy dla gospodarstw domowych, energetyki i przemysłu. Wraz z własnym wydobyciem Orlen w Polsce i na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz dostawami skroplonego gazu ziemnego, głównie z kierunku amerykańskiego, wspierają stabilność krajowego systemu energetycznego. W 2025 r. Orlen dostarczył polskiej gospodarce 8,6 mld m sześć. gazu ziemnego z własnego wydobycia, co odpowiadało około 40 proc. krajowego zapotrzebowania.