Orlen rozwija działalność na azjatyckim rynku LNG. W pierwszym kwartale 2027 roku w Singapurze rozpocznie pracę nowe biuro tradingowe, działające w ramach Orlen LNG Trading z siedzibą w Londynie. Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków handlu surowcami pozwoli zacieśnić relacje z odbiorcami w Azji i wzmocni efektywność zarządzania portfelem dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Orlen rozwija działalność na azjatyckim rynku LNG. W pierwszym kwartale 2027 roku w Singapurze rozpocznie pracę nowe biuro tradingowe, działające w ramach Orlen LNG Trading z siedzibą w Londynie. Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków handlu surowcami pozwoli zacieśnić relacje z odbiorcami w Azji i wzmocni efektywność zarządzania portfelem dostaw skroplonego gazu ziemnego.

– Budujemy pozycję Orlenu jako globalnego gracza na rynku LNG. Na początku listopada rozpoczynamy realizację kontraktu z Venture Global na dostawy LNG z terminala Plaquemines. Wraz z rozwojem naszego portfela dostaw chcemy być bliżej klientów na najważniejszych rynkach. Dlatego otwieramy biuro w Singapurze, skąd będziemy rozwijać relacje z odbiorcami w Azji – regionie, który odpowiada za większość światowego popytu na LNG. Od 2027 roku nasze zespoły w Europie i Azji będą prowadzić handel niemal całą dobę. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystywać możliwości obu rynków i elastycznie kierować dostawy tam, gdzie pojawią się najlepsze możliwości handlowe – mówi Robert Soszyński, wiceprezes zarządu Orlenu ds. operacyjnych.





Azja odpowiada za większość światowego popytu na LNG, a prognozy wskazują na jego dalszy wzrost w kolejnych latach. Obecność w Singapurze, regionalnym centrum handlu surowcami, zapewni zespołowi Orlen LNG Trading bliski kontakt z klientami i partnerami biznesowymi. Nowe biuro wzmocni kompetencje Grupy w regionie i ułatwi dalszy rozwój prowadzonej już działalności handlowej na azjatyckich rynkach.





Działalność tę prowadzi Orlen LNG Trading – centrum kompetencji Grupy Orlen w zakresie handlu LNG. Spółka odpowiada za realizację dostaw z kontraktów długoterminowych w formule FOB, czyli z odbiorem ładunku w porcie załadunku, optymalizację wykorzystania floty gazowców oraz handel na rynkach międzynarodowych. Do tej pory dostarczyła sześć ładunków LNG na kluczowe rynki Azji, w tym m.in. do Chin, Korei i Tajlandii.





Przykładem wykorzystania kompetencji handlowych spółki i zaplecza transportowego Grupy w rozwijaniu relacji z azjatyckimi odbiorcami jest również ubiegłoroczny kontrakt z Osaka Gas. We wrześniu 2025 roku Orlen po raz pierwszy dostarczył LNG do Japonii, realizując umowę obejmującą 100 mln m sześć. gazu ziemnego. Ładunek przetransportował gazowiec Ignacy Jan Paderewski. Transakcja zrealizowana przez londyńskie biuro otworzyła drogę do dalszego rozwoju relacji z japońskim partnerem.





Realizację takich dostaw umożliwia flota ośmiu gazowców wykorzystywanych przez Grupę Orlen. W 2026 roku powiększyły ją dwie jednostki, każda o pojemności 174 tys. m sześć. LNG, umożliwiającej przewóz około 70 tys. ton skroplonego gazu. Rozbudowa floty zwiększa możliwości transportowe Grupy i daje większą swobodę w planowaniu dostaw do Polski oraz na rynki zagraniczne.





Biuro w Singapurze uzupełni to zaplecze transportowe o bezpośrednią obecność handlową w Azji, wzmacniając możliwości optymalizacji portfela LNG Grupy Orlen. Pozwoli elastyczniej kierować ładunki w odpowiedzi na popyt na poszczególnych rynkach oraz lepiej wykorzystywać flotę gazowców. Rozwój działalności handlowej w Europie i Azji będzie wspierać zarówno konkurencyjność Grupy, jak i bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz regionu.