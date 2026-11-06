Orlen wyliczył, że za okres do końca września zapłaci 2,4 mld zł podatku od zysków nadzwyczajnych
Wartość podatku od nadzwyczajnych zysków do zapłacenia przez Orlen za okres do końca września to 2,4 mld zł - poinformował w czwartek prezes spółki Ireneusz Fąfara. Grupa może w tym roku zrealizować niższe nakłady inwestycyjne niż planowane 36 mld zł.
fot: orlen.pl
PKN Orlen
fot: orlen.pl
Wartość podatku od nadzwyczajnych zysków do zapłacenia przez Orlen za okres do końca września to 2,4 mld zł - poinformował w czwartek prezes spółki Ireneusz Fąfara. Grupa może w tym roku zrealizować niższe nakłady inwestycyjne niż planowane 36 mld zł.
- Wypracowaliśmy zysk, który pozwoli nam spokojnie zrealizować zobowiązania prawne wynikające z ustawy o winfall tax, czyli zapłacenie za ten okres ok. 2,4 mld zł windfall tax - powiedział Fąfara podczas konferencji prasowej.
Wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk dodał, że ta kwota zostanie zaksięgowana w IV kwartale. Wskazał, że szacunki dotyczące podatku należnego za kolejne miesiące będą zależeć od wyników generowanych w tym czasie. Jędrzejczyk poinformował też, że Orlen może w tym roku zrealizować nakłady inwestycyjne niższe niż planowane 36 mld zł.
Cel może nie być w pełni osiągnięty
- Ja od razu uprzedzę, że mamy listopad, a z reguły ten cel był wykonywany (na poziomie) minus 10 proc. Tak, że mogę zasygnalizować, że ten cel może nie być w pełni osiągnięty, (...) może być trochę niższy - zaznaczył wiceprezes.
W okresie I-III kw. wydatki inwestycyjne Orlenu sięgnęły 22,5 mld zł. Fąfara odniósł się także do tematu możliwego wprowadzenia podatku od zysków nadzwyczajnych na Litwie. Premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius ogłosił w czwartek, że poinformował Orlen o planach wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Orlen przekazał rządowi Litwy, że kolejne podatki wpłyną na plany inwestycji w należącą do koncernu rafinerię w litewskich Możejkach.
- Jak rozumiemy, trwają dyskusje wewnętrzne w rządzie (Litwy) dotyczące naszej obecności, skali zaangażowania rządu w naszą inwestycję, bo przypomnę, że rząd zobowiązał się do pewnego współuczestniczenia w tej inwestycji w sposób taki, jaki jest umożliwiony przepisami europejskimi. No i oczywiście nie można zapomnieć o kontekście windfall tax. Z zainteresowaniem przypominamy się tej dyskusji wewnętrznej. Będziemy odpowiednio reagować w zależności od przyjętych rozwiązań przez rząd litewski - powiedział prezes Orlenu.
Spółka analizuje inwestycję w Możejkach
We wtorek prezes Orlenu Ireneusz Fąfara poinformował, że spółka analizuje celowość inwestycji w modernizację rafinerii w Możejkach, a alternatywą jest zamknięcie zakładu.
Orlen poinformował w czwartek, że jego skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach tego roku wyniósł ponad 21,4 mld zł i był wyższy o ponad 13,6 mld zł rok do roku. W samym trzecim kwartale br. grupa miała 5,6 mld zł zysku netto. Na początku października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją w trybie tzw. kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobną ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, wówczas w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.
Wpływy z podatku mają sfinansować trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych, uzyskanych od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.
Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.
Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.