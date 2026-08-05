Energetyka

Orlen uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy na Martwej Wiśle w Gdańsku

Na terenie rafinerii w Gdańsku Orlen uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy – jedną z kluczowych inwestycji logistycznych Grupy. Obiekt umożliwia bezpośredni przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Terminal, którego docelowe możliwości sięgają ponad 1,8 mln ton ładunków rocznie, przyjął już pierwsze jednostki, które odebrały z rafinerii paliwa żeglugowe MGO i dostarczyły komponenty do produkcji biopaliw FAME. Ważnym elementem projektu jest także jego polski wymiar – inwestycja została zrealizowana głównie przez krajowe firmy.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

5 sierpnia 2026, 10:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

W pierwszym roku działalności Morski Terminal Przeładunkowy ma obsłużyć około stu statków

fot: Orlen

Na terenie rafinerii w Gdańsku Orlen uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy – jedną z kluczowych inwestycji logistycznych Grupy. Obiekt umożliwia bezpośredni przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Terminal, którego docelowe możliwości sięgają ponad 1,8 mln ton ładunków rocznie, przyjął już pierwsze jednostki, które odebrały z rafinerii paliwa żeglugowe MGO i dostarczyły komponenty do produkcji biopaliw FAME. Ważnym elementem projektu jest także jego polski wymiar – inwestycja została zrealizowana głównie przez krajowe firmy.

– Morski Terminal Przeładunkowy Orlenu na Martwej Wiśle w Gdańsku to inwestycja ważna dla bezpieczeństwa i sprawności logistyki paliwowej w Polsce. Skraca łańcuch dostaw, zwiększa elastyczność pracy rafinerii w Gdańsku i wzmacnia naszą niezależność operacyjną. Szczególnie istotne jest dla nas również to, że tak nowoczesny obiekt powstał przede wszystkim dzięki kompetencjom polskich firm. To pokazuje, że krajowy biznes potrafi realizować projekty o strategicznym znaczeniu, na najwyższym poziomie technologicznym i organizacyjnym – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Nowy terminal dysponuje nabrzeżem o łącznej długości 380 m z dwoma bliźniaczymi stanowiskami. Pozwalają one na jednoczesną obsługę dwóch jednostek o masie do 10000 DWT, długości do 130 m, szerokości do 17,6 m i zanurzeniu do 5,8 m. Każde stanowisko wyposażono w cztery zautomatyzowane, dwukierunkowe ramiona nalewcze, które podają surowce i produkty pod ciśnieniem 10 bar, z wydajnością do 500 m³/h.

Obiekt umożliwi eksport olejów bazowych grup I i II, wykorzystywanych m.in. do produkcji olejów silnikowych i hydraulicznych, niskosiarkowych paliw żeglugowych MGO, przeznaczonych do silników głównych i urządzeń pomocniczych jednostek pływających, oraz ksylenu, stosowanego w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik. Obiekt będzie także wykorzystywany do importu FAME/UCOME, czyli komponentów potrzebnych do produkcji biopaliw, etanolu, czyli ekologicznego dodatku do benzyn, a także MTBE i ETBE – dodatków podwyższających liczbę oktanową benzyn.

W pierwszym roku działalności Morski Terminal Przeładunkowy Orlenu na Martwej Wiśle w Gdańsku ma obsłużyć około stu statków i przeładować około pół miliona ton produktów. Nowy obiekt obniża koszty logistyki, zwiększa elastyczność dostaw, ogranicza wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego oraz zmniejsza zależność od zewnętrznych portów w Gdańsku i Gdyni. Docelowa zdolność przeładunkowa terminala może osiągnąć około 1,8–2 mln ton produktów rocznie. Wartość inwestycji to blisko 500 mln zł.

Powiązane tematy:

orlen terminal przeładunkowy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

„Całkowite odejście od węgla” w śląsko-małopolskim mieście

RCEkoenergia modernizuje elektrociepłownię w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka z Grupy Unimot podpisała umowę z firmą Envirotech na zaprojektowanie, dostawę i montaż trzech gazowych kotłów parowych oraz kotła elektrycznego. - Nowa konfiguracja źródeł ma umożliwić całkowite odejście od węgla – zaznaczają w Unimot.

Energetyka konwencjonalna

Susza uderza w elektrownie. Z systemu wypadło już 1,3 GW mocy

Z systemu elektroenergetycznego Polski wypadło już 1,3 GW mocy. To efekt ograniczenia pracy Elektrowni Kozienice i Połaniec z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle. Spółki monitorują warunki hydrologiczne i dostosowują pracę instalacji do aktualnej sytuacji na rzece.

Prąd

PSE nie planują na dziś ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy

Polskie Sieci Energetyczne nie planują na dzisiaj ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy - poinformował w środę premier Donald Tusk. Dodał, że we wtorek nadwyżka mocy w systemie elektroenergetycznym spadła poniżej wymaganego poziomu, ale dziś ta sytuacja nie powinna się powtórzyć.

Paliwo

Ceny paliw w dół? Tusk: Poczekajmy 48 godzin

Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji ws. cen paliw - zapewnił w środę premier Donald Tusk. Zapowiedział, że poczeka 48 godzin, bowiem - jak przypomniał - prezydent USA Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz zostanie odblokowana.