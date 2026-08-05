Resort energii chce, by kluczowe podmioty rynku energii miały i stosowały plany działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE) - wynika z opublikowanych we wtorek założeń do projektu ustawy.

Resort energii chce, by kluczowe podmioty rynku energii miały i stosowały plany działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE) - wynika z opublikowanych we wtorek założeń do projektu ustawy.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Energii, którego założenia we wtorek opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Jak wskazano w publikacji, projekt noweli ma na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie rynku energii poprzez uregulowanie kluczowych obszarów, w których zidentyfikowano luki lub nieefektywności obowiązujących przepisów.

"W szczególności projekt wprowadza obowiązek opracowania i stosowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE) oraz doprecyzowuje zasady prowadzenia rozliczeń w sytuacjach niedostępności CSIRE oraz systemów współpracujących z przyczyn innych niż awaria tych systemów, wprowadzając mechanizmy zapewniające ciągłość procesów rynkowych" - przekazano w założeniach.

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności bilansowania

Projektowana nowelizacja ma też wprowadzić obowiązki w zakresie przekazywania przez uczestników rynku energii "danych czasu rzeczywistego, danych grafikowych oraz danych strukturalnych" na potrzeby operatora systemu przesyłowego (OSP). Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Zdaniem autorów przyszłego projektu regulacje te upraszczają model rozliczeń tzw. płatnych stopni zasilania przez dostosowanie go do rzeczywistej roli operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych i liczby dokumentów.

Nowelizacja ma też doprecyzować zasady prowadzenia rozliczeń w trybie zastępczym, wprowadzić obowiązek szybkiego raportowania i usuwania niedostępności systemów, a także obowiązek uzupełniania danych i korygowania rozliczeń po przywróceniu ich działania.

Nowe przepisy mają też nałożyć na kluczowe podmioty rynku obowiązek "opracowania i stosowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z CSIRE i innych systemów informatycznych".

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2026 r.