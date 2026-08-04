Energetyka

ARP bada możliwości produkcji komponentów turbiny wiatrowej w Polsce

Powołany przez Agencję Rozwoju Przemysłu zespół bada potencjał krajowego przemysłu do skonstruowania komponentów turbiny wiatrowej, przy czym inicjatywa jest na bardzo wstępnym etapie - poinformowała  rzeczniczka prasowa ARP Katarzyna Frendl.

Pap

4 sierpnia 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Shutterstock

Energetyka wiatrowa potrzebuje jasnej strategii rozwoju

fot: Shutterstock

Powołany przez Agencję Rozwoju Przemysłu zespół bada potencjał krajowego przemysłu do skonstruowania komponentów turbiny wiatrowej, przy czym inicjatywa jest na bardzo wstępnym etapie - poinformowała  rzeczniczka prasowa ARP Katarzyna Frendl.

"ARP S.A. powołała zespół do spraw projektu, a w jego prace zaangażowane są spółki z portfela Agencji, w tym Grupa Przemysłowa Baltic, która postrzega siebie jako naturalnego partnera tego przedsięwzięcia ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowane kompetencje oraz nowoczesne zaplecze produkcyjne" - przekazała  Frendl.

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Rzeczniczka zaznaczyła, że projekt jest na etapie prac koncepcyjnych i analiz. 

"Partnerzy zaangażowani w przedsięwzięcie prowadzą ocenę możliwości technologicznych oraz potencjału krajowego przemysłu, aby określić zakres, w jakim poszczególne komponenty wiatraka - od wieży, przez turbinę i łopaty, po wyposażenie, logistykę oraz montaż - mogłyby być projektowane, produkowane i dostarczane przez polskie przedsiębiorstwa" - dodała.

O inicjatywnie skonstruowania polskiej turbiny wiatrowej mówiła w ubiegłym tygodniu wiceprezeska ARP Ilona Deręgowska podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym. 

- Według wstępnych założeń i prac naukowych jesteśmy w stanie jako Polska przygotować projekt budowy turbiny, która będzie tańsza o ok. kilkanaście procent (niż turbiny zagraniczne). Chcemy zbudować kompetencje w Polsce w tym zakresie - powiedziała Deręgowska.

Zaznaczyła, że prawdopodobnie w Polsce nie będzie powstawać 100 proc. budowy tej turbiny, ale ARP chce przygotować projekt, który pozwoli zmaksymalizować udział polskich komponentów i sprostać wymaganiom efektywności.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich - pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP). 

Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

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