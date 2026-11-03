Orlen potwierdza duże odkrycie gazu w Norwegii

Orlen Upstream Norway, wraz z Equinor, DNO i Wellesley Petroleum, zakończyli wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta na Morzu Północnym. Uzyskane dane wskazują, że zasoby wydobywalne złoża są ponad dwa razy większe niż pierwotnie zakładano. Oznacza to, że ilość gazu przypadająca na Orlen przekracza 4 mld metrów sześciennych.

Orlen Upstream Norway, wraz z Equinor, DNO i Wellesley Petroleum, zakończyli wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta na Morzu Północnym. Uzyskane dane wskazują, że zasoby wydobywalne złoża są ponad dwa razy większe niż pierwotnie zakładano. Oznacza to, że ilość gazu przypadająca na Orlen przekracza 4 mld metrów sześciennych.

Afrodyta to złoże niekonwencjonalne, na którym pierwszy odwiert wykonano prawie 20 lat temu. Zebrane wtedy dane nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, czy jego zagospodarowanie będzie opłacalne. Rozwój technologii upstream w ostatnich latach, skłonił nas, żeby wrócić do tego projektu i wykonać nowy odwiert. Jego celem było potwierdzenie dodatkowych wolumenów gazu oraz pozyskanie danych potrzebnych do wyboru najlepszego sposobu zagospodarowania złoża. Już wstępna analiza pozwoliła ponad dwukrotnie podnieść szacunki zasobów wydobywalnych Afrodyty. To oznacza, że złoże może być większe niż Omega Alfa, największe odkrycie na Szelfie w ostatnich latach, w którym Orlen również uczestniczył. Wyniki prac na Afrodycie to duży sukces i ważny krok w wykorzystaniu potencjału niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu w Norwegii – powiedział Wiesław Prugar, wiceprezes zarządu Orlen SA ds. Upstream.





Afrodyta jest jednym z najnowszych nabytków Orlen Upstream Norway. Spółka ogłosiła przejęcie 25 proc. udziałów w złożu od Vår Energi w lutym 2026 roku. Szacowano wtedy, że całkowite zasoby wydobywalne Afrodyty wynoszą ok. 50 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego dla Orlenu – ok. 12 mln boe. Jednak wyniki najnowszych prac rozpoznawczych wskazują, że ilość surowca możliwa do wydobycia jest znacznie wyższa i, zgodnie z szacunkami Equinor – operatora złoża, mieści się w zakresie 77-180 mln boe. Daje to średnią 128 mln boe, w tym ponad 32 mln boe przypadające na Orlen Upstream Norway. Oprócz gazu Afrodyta zawiera też ropę naftową i inne węglowodory. Dla porównania – średnie zasoby wydobywalne odkrytego w ubiegłym roku złoża Omega Alfa to 115 mln boe.





Wyższe szacunki zasobów wydobywalnych to dodatkowy argument na rzecz zagospodarowania złoża. Jednym z rozważanych scenariuszy jest podłączenie Afrodyty do infrastruktury złoża Kvitebjørn, w którym Orlen Upstream Norway i Equinor są już udziałowcami. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć koszty i przyspieszyć uruchomienie wydobycia z Afrodyty.





Złoże znajduje się na koncesji PL293 na północny zachód od Bergen. Na podstawie dostępnych danych Orlen szacuje, że w pobliżu może znajdować się więcej zasobów. Rozpoczęcie produkcji z Afrodyty ułatwi potencjalne zagospodarowanie kolejnych okolicznych złóż.





Oprócz Afrodyty w portfelu Orlenu znajduje się kilka innych złóż niekonwencjonalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym Victoria, w której Orlen objął udziały w 2026 r. To największe wciąż niezagospodarowane złoże gazu w Norwegii. Orlen wraz z partnerami prowadzi prace nad oceną jego potencjału produkcyjnego i przygotowaniem planu eksploatacji.





Zagospodarowanie złóż niekonwencjonalnych może mieć duże znaczenie dla utrzymania stabilnej produkcji ropy i gazu oraz efektywnego wykorzystania infrastruktury wydobywczej na Szelfie. W ostatnich latach rozwój technologii zwiększających produktywność złóż przełożył się na rosnące zainteresowanie tego typu zasobami. Orlen zamierza wykorzystać przy ich eksploatacji doświadczenia zdobyte przy projektach niekonwencjonalnych w innych krajach.