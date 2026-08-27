Energetyka

Orlen i Veolia połączą siły w projektach dla przemysłu, energetyki i miast

Orleni Grupa Veolia w Polsce podpisały porozumienie, dotyczące współpracy przy projektach dla przemysłu, energetyki i miast. Firmy będą analizować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawiające zarządzanie wodą i rozwijające usługi środowiskowe. Połączenie zaplecza technologicznego, surowcowego i inwestycyjnego Orlenu z doświadczeniem Veolii w projektach komunalnych i przemysłowych pozwoli wyznaczyć konkretne obszary współpracy ważne dla transformacji energetycznej i rozwoju nowoczesnej infrastruktury.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

27 sierpnia 2026, 14:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Jest porozumienie, można wspólnie działać

fot: Orlen

Orleni Grupa Veolia w Polsce podpisały porozumienie, dotyczące współpracy przy projektach dla przemysłu, energetyki i miast. Firmy będą analizować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawiające zarządzanie wodą i rozwijające usługi środowiskowe. Połączenie zaplecza technologicznego, surowcowego i inwestycyjnego Orlenu z doświadczeniem Veolii w projektach komunalnych i przemysłowych pozwoli wyznaczyć konkretne obszary współpracy ważne dla transformacji energetycznej i rozwoju nowoczesnej infrastruktury.

Efektem porozumienia będzie wspólny przegląd projektów możliwych do realizacji w Polsce – zarówno inicjatyw przemysłowych, jak i rozwiązań dla infrastruktury miejskiej. W tych obszarach kluczowe znaczenie będą miały skala działania Orlenu oraz doświadczenie Veolii w usługach komunalnych i środowiskowych.

– Orlen inwestuje w rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność polskiej gospodarki. Współpraca z Veolią wpisuje się w ten kierunek, bo pozwala wykorzystać doświadczenie obu firm w obszarach, które mają dziś rosnące znaczenie dla przemysłu, energetyki i miast. Chcemy koncentrować się na projektach, które poprawiają efektywność wykorzystania energii i surowców, wspierają rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz przynoszą wymierną wartość biznesową i środowiskową – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

– Największe wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają współpracy i łączenia potencjałów. Widzimy duże możliwości rozwoju inicjatyw, które będą wspierały dekarbonizację, bezpieczeństwo energetyczne i budowę bardziej odpornych miast. To właśnie na styku energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowoczesnych usług środowiskowych powstają dziś rozwiązania odpowiadające na potrzeby samorządów i przemysłu. Chcemy wspólnie poszukiwać przedsięwzięć, które mogą przełożyć się na wymierne korzyści dla mieszkańców, gospodarki i środowiska – mówi Luiz Hanania, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Porozumienie obejmuje obszary, w których obie firmy widzą największy potencjał współpracy. To m.in. recykling mechaniczny i chemiczny, biogaz i biometan, efektywność energetyczna w przemyśle, gospodarka wodno-ściekowa, geotermia, rozwiązania dla odnawialnych źródeł energii oraz lepsze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych.

Współpraca będzie obejmować także obszar miejski. Grupa Veolia w Polsce wnosi doświadczenie w projektach realizowanych z samorządami, zwłaszcza w ciepłownictwie, energetyce, gospodarce wodnej i usługach środowiskowych. 

Orlen to sprawdzony partner bezpieczeństwa i transformacji energetycznej dla samorządów, w szczególności w zakresie usług energetycznych,  dla transportu i budownictwa. Dzięki temu partnerzy będą mogli wspólnie szukać rozwiązań odpowiadających na potrzeby miast, a także prowadzić działania edukacyjne dotyczące transformacji energetycznej.

Wspólne prace będą prowadzone przede wszystkim na rynku polskim. Memorandum przewiduje także możliwość analizowania wybranych inicjatyw na rynkach zagranicznych, na których Grupa Orlen i Grupa Veolia prowadzą lub planują działalność operacyjną.

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