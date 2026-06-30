Orlen i Naftogaz podpisały dwa porozumienia o współpracy, które wyznaczają ramy dalszych działań obu spółek w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz długoterminowej transformacji sektora energii. Dokumenty obejmują współpracę w zakresie handlu LNG, wykorzystania infrastruktury regazyfikacyjnej i transportowej w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także wymianę doświadczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i zarządzania zgodnością z kryteriami ESG.

Orlen i Naftogaz podpisały dwa porozumienia o współpracy, które wyznaczają ramy dalszych działań obu spółek w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz długoterminowej transformacji sektora energii. Dokumenty obejmują współpracę w zakresie handlu LNG, wykorzystania infrastruktury regazyfikacyjnej i transportowej w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także wymianę doświadczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i zarządzania zgodnością z kryteriami ESG.

– Dziś bezpieczeństwo energetyczne nie kończy się na samym dostarczeniu surowca. Oznacza zdolność szybkiego reagowania, dywersyfikację źródeł, elastyczną logistykę i infrastrukturę, która pozostaje odporna także w warunkach wojny. Współpraca Orlenu i Naftogazu wpisuje się właśnie w takie myślenie o przyszłości Ukrainy i całego regionu. Chcemy wykorzystać nasze kompetencje w LNG, tradingu, dostępie do infrastruktury i transformacji energetycznej, aby wspierać nie tylko bieżące dostawy gazu, ale również budowę bardziej nowoczesnego, zdywersyfikowanego i odpornego systemu energii w Ukrainie. Odbudowa nie powinna oznaczać prostego odtworzenia tego, co zostało zniszczone, lecz stworzenie rozwiązań, które wzmocnią bezpieczeństwo Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej na kolejne dekady – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Pierwsze porozumienie dotyczy rozwoju współpracy w obszarze LNG i ma na celu rozpoczęcie analiz dotyczących zwiększenia handlu LNG pomiędzy Orlenem i Naftogazem. Obejmuje ono w szczególności możliwość wspólnego lub skoordynowanego wykorzystania dostępu do infrastruktury regazyfikacyjnej i transportowej w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także poszukiwanie rozwiązań logistycznych i handlowych, które mogłyby ułatwić dostawy LNG do Ukrainy, zwiększyć elastyczność źródeł dostaw oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i całego regionu.

– W obliczu trwającej wojny niezawodne, elastyczne i zróżnicowane dostawy gazu pozostają kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Podpisane dziś porozumienie stanowi kontynuację naszej współpracy z Orlenem i tworzy ramy dla dalszych działań, których celem jest wzmocnienie odporności ukraińskiego systemu energetycznego – powiedział Sergii Koretskyi, dyrektor generalny Naftogazu.

Drugie memorandum tworzy podstawę do wymiany doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, dostępu do instrumentów zielonego i zrównoważonego finansowania, współpracy z inwestorami, ograniczania emisji, w tym emisji metanu, poprawy efektywności energetycznej oraz raportowania zgodnego z europejskimi standardami. Strony deklarują również możliwość organizacji spotkań roboczych, konsultacji eksperckich i wizyt studyjnych, które będą służyć wzmacnianiu kompetencji oraz wymianie praktyk pomiędzy zespołami obu spółek.

Polska jako zachodnia brama energetyczna dla Ukrainy

Umowy potwierdzają gotowość obu stron do rozwijania współpracy, która pozwoli wesprzeć dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Ukrainy, zwiększać elastyczność dostaw oraz wzmacniać odporność rynku energii w regionie. Strony będą dążyć do efektywnego wykorzystania dostępnych zdolności regazyfikacyjnych, infrastruktury przesyłowej i rozwiązań logistycznych, które mogą ułatwić dostęp Ukrainy do globalnego rynku LNG.

Podpisanie porozumień miało miejsce podczas Ukraine Recovery Conference, poświęconej odbudowie kraju i mobilizacji partnerów publicznych oraz prywatnych na rzecz jego przyszłej odporności. W tym kontekście współpraca Orlenu i Naftogazu wpisuje się w szersze założenie, że odbudowa Ukrainy nie powinna oznaczać jedynie odtworzenia przedwojennego systemu energetycznego, lecz budowę nowoczesnej, bardziej odpornej, zdywersyfikowanej i niskoemisyjnej architektury bezpieczeństwa energetycznego. Polska, jako zachodnia brama energetyczna dla Ukrainy, oraz Orlen, jako regionalny integrator dostaw, infrastruktury, logistyki i kompetencji, mogą odegrać istotną rolę w przechodzeniu od doraźnych dostaw kryzysowych do bardziej trwałych, przewidywalnych i bezpiecznych modeli współpracy energetycznej.

Orlen od lat wzmacnia swoją pozycję na rynku gazu i LNG, rozwijając elastyczny portfel dostaw, kompetencje tradingowe oraz dostęp do infrastruktury regazyfikacyjnej. Współpraca z Naftogazem wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej, a także w szerszy kierunek transformacji energetycznej, opartej na stabilnych dostawach, odpowiedzialnym rozwoju i ograniczaniu emisyjności gospodarki.