Kraj i Świat

Organy ścigania prowadzą ponad tysiąc postępowań w sprawie Czystego Powietrza

Organy ścigania prowadzą ponad tysiąc postępowań dotyczących nieprawidłowości związanych z realizacją programu “Czyste Powietrze“ - poinformowała w czwartek w Sejmie ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Projekt ustawy pomocowej w tej sprawie został w czwartek skierowany do dalszych prac.

Pap

4 września 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Organy ścigania prowadzą ponad tysiąc postępowań dotyczących nieprawidłowości związanych z realizacją programu Czyste Powietrze

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Organy ścigania prowadzą ponad tysiąc postępowań dotyczących nieprawidłowości związanych z realizacją programu “Czyste Powietrze“ - poinformowała w czwartek w Sejmie ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Projekt ustawy pomocowej w tej sprawie został w czwartek skierowany do dalszych prac.

- Aktualnie organy ścigania prowadzą ponad tysiąc postępowań dotyczących nieprawidłowości związanych z realizacją programu “Czyste Powietrze“. Te nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane to wprowadzanie beneficjentów w błąd, posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami, posługiwanie się dokumentami fałszowanymi, pobieranie zaliczek i niewykonywanie prac, zawyżanie kosztów, niewłaściwe i niepełne wykonywanie inwestycji - przekazała Hennig-Kloska podczas pierwszego czytania projektu ustawy o pomocy beneficjentom - osobom fizycznym poszkodowanym w związku z realizacją Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze“.

Dodała, że nieuczciwi wykonawcy mogli oszukać 8 tys. rodzin. Przypomniała też, że kwota pobranych przez wykonawców, a nierozliczonych w terminie zaliczek wynosi 285 mln zł. Zwróciła uwagę, że od początku istnienia programu wypłacono 22 mld zł dofinansowania, a od stycznia 2024 r. było to 14 mld zł.

- To nie jest prawda, że program w ostatnich latach zarządów Koalicji 15 października zwolnił, bo przez te dwa i pół roku wypłaciliśmy (...) więcej niż przez cały wcześniejszy okres trwania tego programu - zaznaczyła ministra. Szefowa MKiŚ podkreśliła też, że od marca 2025 r., czyli od uruchomienia nowej edycji, program “jest bezpieczny dla beneficjentów“ i “może być kontynuowany“. Dodała, że w ramach tej nowej edycji wypłacono 913 mln zł, a “dużo więcej dotacji zostało przyznanych i jest w fazie realizacji“.

Poparcie dla projektu zapowiedziały kluby KO, PSL, Centrum i Konfederacji.

Poseł KO Mariusz Popielarz podkreślił, że państwo ma obowiązek chronić publiczne pieniądze, ale ma też obowiązek odróżnić sprawcę oszustwa od jego ofiary. Ocenił, że projekt pokazuje, że obecny rząd “bierze odpowiedzialność za państwo, naprawia błędy poprzedników i staje po stronie poszkodowanych obywateli“.

Edward Siarka z PiS przypomniał, że to rząd PiS wprowadził w życie “Czyste Powietrze“, a program zyskał wysoką akceptację społeczną. Jego zdaniem kluczowym dla realizacji programu stał się 28 listopada 2024 r., gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “bez zapowiedzi i żadnych konsultacji“ wstrzymał przyjmowanie wniosków, co uderzyło w winnych i niewinnych beneficjentów oraz wykonawców. Jego zdaniem obecne władze resortu klimatu “zdewastowały“ program. Dodał, że ten projekt ustawy pomocowej nie odbuduje zaufania do programu.

Urszula Pasławska z PSL wskazała, że projektowana ustawa “naprawia cwaniackie przepisy uchwalane przez Prawo i Sprawiedliwość“. Dodała, że PiS stworzyło system, w którym przedsiębiorcy bez jakiejkolwiek kontroli przed rozpoczęciem prac otrzymywali zaliczki, ale odpowiedzialność za ewentualne błędy mieli ponosi obywatele.

Elżbieta Burkiewicz z klubu Centrum podkreśliła, że projekt ustawy pozwoli uwolnić “beneficjenta od ciężaru, za który nie jest odpowiedzialny“. Z kolei Ryszard Wilk z Konfederacji wskazał, że nie można karać obywatela za to, że został oszukany przez wykonawcę.

Ostatecznie projekt został skierowany do dwóch sejmowych komisji: energii oraz ochrony środowiska.

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