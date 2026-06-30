Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła, Tauron Wytwarzanie i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały aukcję na premię kogeneracyjną przeprowadzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniach 22-24 czerwca - poinformował URE w komunikacie.

Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła, Tauron Wytwarzanie i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały aukcję na premię kogeneracyjną przeprowadzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniach 22-24 czerwca - poinformował URE w komunikacie.

Była to trzecia w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną dla nowych i zmodernizowanych jednostek (ACHP/3/2026).

Prezes URE zdecydował

Jak wynika z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali aukcję, mieści się w przedziale od 210,00 zł/zł/MWh do 220,00 zł/MWh.

Łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w latach 2029-2044 wynosi, według tabeli URE, pow. 8.830.482,500 MWh, a wynikająca z tej ilości wartość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom1, którzy wygrali aukcję w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe to pow. 1.869.648.920,00 zł.

Premia kogeneracyjna stanowi dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny okres wsparcia w formie premii kogeneracyjnej wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od pierwszego dnia, po dniu rozstrzygnięcia aukcji, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z jednostki kogeneracji po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.