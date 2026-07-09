Węglokoks Energia ZCP chce odejść od węgla. Podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu inwestycji.

Węglokoks Energia ZCP chce odejść od węgla. Podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu inwestycji.

Inwestycja jest istotna dla zasilania w ciepło kilku obszarów Rudy Śląskiej. Skorzysta na niej przede wszystkim dzielnica Bielszowice. Teraz tamtejszy system ciepłowniczy zasilany jest przez ciepłownię węglową.

Projekt jest elementem konsekwentnie realizowanej przez Węglokoks Energia ZCP strategii transformacji energetycznej, której celem jest całkowite odejście od wykorzystania węgla do 2030 roku – czytamy w komunikacie spółki.

4,5 km nowej magistrali

Węglokoks Energia ZCP przeprowadziła analizy, zgodnie z którymi najkorzystniejsze będzie połączenie systemu Bielszowic z efektywnym energetycznie systemem Mikołaj/Nowy Wirek. Planowane jest ono na 2028 rok. Pozwoli to dostarczyć mieszkańcom energię z niskoemisyjnego systemu ciepłowniczego. 4,5 km nowej magistrali powstanie w rejonie ulic Noworudzkiej, Alei Rodziny Gurtlerów, Bukowej, Kokota, Bielszowickiej i Halembskiej.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możemy rozwijać nowoczesną infrastrukturę, która zapewni bezpieczne i stabilne dostawy ciepła, a jednocześnie pozwoli stopniowo dostosowywać się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i środowiskowych. Naszym celem jest prowadzenie transformacji w sposób odpowiedzialny – z myślą o odbiorcach, pracownikach i lokalnych społecznościach – powiedział Maciej Sołtysik, Prezes Zarządu Węglokoks Energia.

Dofinansowanie, jakie Węglokoks Energia ZCP otrzyma od NFOŚiGW wyniesie ponad 13 mln zł., co wyniesie ponad 68 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.