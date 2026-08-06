Oddaj krew podczas wakacji – RCKiK w Katowicach apeluje do dawców

Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku, ale również okres, w którym liczba dawców krwi wyraźnie spada. Tymczasem szpitale potrzebują jej każdego dnia dla pacjentów poddawanych operacjom, osób poszkodowanych w wypadkach oraz chorych wymagających transfuzji. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach uruchomiło wakacyjny apel i wskazało grupy krwi, których aktualnie brakuje najbardziej.

RCKiK w Katowicach apeluje o oddawanie krwi w wakacje

Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku, ale również okres, w którym liczba dawców krwi wyraźnie spada. Tymczasem szpitale potrzebują jej każdego dnia dla pacjentów poddawanych operacjom, osób poszkodowanych w wypadkach oraz chorych wymagających transfuzji. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach uruchomiło wakacyjny apel i wskazało grupy krwi, których aktualnie brakuje najbardziej.

Dlaczego w wakacje brakuje krwi?

Sezon urlopowy oznacza mniejszą dostępność dawców oraz jednocześnie większe zapotrzebowanie na krew – latem rośnie liczba wypadków drogowych, a szpitale nadal prowadzą planowe i pilne zabiegi wymagające transfuzji. Krótki termin przydatności krwi (czerwone krwinki ok. 35–42 dni) oraz brak możliwości jej „wyprodukowania” sprawiają, że dostępność zależy wyłącznie od regularnych donacji.

Które grupy krwi są teraz najbardziej potrzebne?

RCKiK w Katowicach wskazuje, że szczególnie pilnie potrzebna jest krew grup RhD ujemnych:

A RhD−

B RhD−

AB RhD−

0 RhD−

Centrum podkreśla jednak, że zaprasza również dawców pozostałych grup – każda donacja pomaga utrzymać bezpieczny poziom zapasów w regionie.

- Jeśli możesz, oddaj krew przed urlopem, po powrocie lub podczas wakacyjnego wypoczynku. Pamiętaj, że zagraniczne podróże mogą wiązać się z czasową dyskwalifikacją, dlatego warto wcześniej sprawdzić aktualne zasady kwalifikacji – zaznaczają w RCKiK w Katowicach.

RCKiK w Katowicach informuje, że w trosce o racjonalną gospodarkę krwią od 5 sierpnia do odwołania wstrzymane jest pobieranie krwi pełnej grupy AB RhD+. Dawcy tej grupy proszeni są o zaplanowanie donacji w późniejszym terminie. O wznowieniu pobierania centrum poinformuje w osobnym komunikacie.