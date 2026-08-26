Od węgla do edukacji. Ruszają bezpłatne szkolenia

Szkolenia będą przeznaczone dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury, animatorów i edukatorów. Będą podpowiadać uczestnikom, w jaki sposób mogą oni wykorzystywać dziedzictwo przemysłowe w działaniach edukacyjnych czy kulturalnych. Zaplanowano m.in. seminaria czy warsztaty, które będą odbywać się w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Saturn w Czeladzi.

Program oparty został na doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem wystawy stałej „Górnicza tożsamość Zagłębia” oraz wieloletniej działalności Muzeum Saturn na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego – informuje Muzeum Saturn.

Program szkoleń będzie dotyczył m. in. dziedzictwa górniczego jako elementu lokalnej tożsamości, animacji kultury w przestrzeniach postindustrialnych czy projektowania scenariuszy zajęć.

Szkolenia odbędą się we wrześniu, a udział w nich jest bezpłatny. Zapisywać można się pod numerem telefonu (32) 265 42 98 lub mailowo: historia@muzeum-saturn.czeladz.pl. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2026.