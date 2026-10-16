Kraj i Świat

Numer jeden w Europie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna znów wyróżniona w prestiżowym rankingu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) po raz kolejny znalazła się na czele międzynarodowego rankingu fDi Intelligence grupy Financial Times.  

Robert Passia

Robert Passia

16 października 2026, 13:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

KSSE ponownie wyróżniona.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) po raz kolejny znalazła się na czele międzynarodowego rankingu fDi Intelligence grupy Financial Times.  

O wyróżnieniu przyznanym przez prestiżowy dziennik ekonomiczny przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poinformowali w czasie konferencji prasowej w Katowicach. Tym razem KSSE została wyróżniona w trzech kategoriach. Zdobyła 1. miejsce w Europie jako najlepsza strefa przemysłowa. Również 1. miejsce na świecie zostało jej przyznane za opiekę poinwestycyjną. Z kolei 9. miejsce na świecie przypadło KSSE w klasyfikacji ogólnej. 

Jak mówił prezes KSSE Rafał Żelazny, wysoka pozycja w tak znaczącym rankingu nie służy jedynie porównaniom z innymi strefami. Może mieć również pozytywny wpływ na kontakty z potencjalnymi inwestorami.

- Ten ranking to dla nas także bardzo ważny element w rozmowach z inwestorami, szczególnie zagranicznymi. Bycie na dobrej pozycji w takim rankingu zdecydowanie zmienia także patrzenie potencjalnego inwestora na nasz region, na strefę, na listy inwestorów – mówił Rafał Żelazny.
 

W czasie tworzenia rankingu przedstawiciele 79 stref ekonomicznych z całego świata odpowiedzieli na 10 pytań. W oparciu o odpowiedzi panel ekspertów oceniał wyniki poszczególnych stref. KSSE została uznana za najlepszą w Europie już po raz 10.

- Może nieskromnie powiemy, że nie byliśmy aż tak bardzo zaskoczeni tym wynikiem, aczkolwiek bardzo się z niego cieszymy. Okazało się, że nie ma lepszej strefy przemysłowej w Europie niż Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Natomiast bardzo ciekawy wynik to pierwsze miejsce ex-aequo w zakresie najwyższej jakości obsługi poinwestycyjnej. To oznacza, że inwestorzy docenili cały nasz proces od pierwszego spotkania, przez przygotowanie procesu inwestycji, obsługę inwestora w trakcie, jak i po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Ta nagroda "after care", a więc obsługi nad inwestorem jest dla nas szczególnie ważna. W tym miejscu jeszcze nigdy nie byliśmy, więc z tego wyniku cieszymy się chyba najbardziej – powiedział prezes KSSE.

Rafał Żelazny zaznaczył przy tym, że za tak wysoką pozycją strefy z województwa śląskiego stoi ekosystem wsparcia, który jest doceniany przez przedsiębiorców. Warto dodać, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zajęła 9. miejsce na świecie w klasyfikacji ogólnej, jest w tym rankingu jedyną strefą z Europy. Wśród konkurentów były strefy m.in. z Egiptu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Ponad 100 tysięcy miejsc pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciągnęła już ponad 850 firm. Inwestorzy zadeklarowali kapitał rzędu blisko 60 mld zł, co przełożyło się na utworzenie ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy.  Zdaniem marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi miejsce KSSE w prestiżowym rankingu świadczy również o dobrej kondycji gospodarki regionu.

- To całe zaangażowanie, oprzyrządowanie prowadzi do tego, że mamy 850 firm i ponad 100 tys. miejsc pracy ulokowanych w ramach strefy. Te firmy oddziałują na całą resztę gospodarki, na firmy kooperujące. To z kolei powoduje, że mieszkańcy woj. śląskiego mają coraz lepiej płatną pracę. Cały ten sukces to ludzie, prywatni przedsiębiorcy, firmy, które biorą na siebie ryzyko, ciężar inwestycji – powiedział marszałek woj. śląskiego.

Przypomnijmy, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodzi w tym roku 30-lecie działalności. Powstała w 1996 roku, a jej celem miało być wspieranie gospodarczej transformacji województwa śląskiego. Dziś obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa śląskiego i sześć powiatów województwa opolskiego.

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