Nowy stary prezes znowu na czele państwowego giganta

Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu został ponownie powołany na to stanowisko - podał we wtorek koncern. Jak wynika z komunikatu spółki, rada nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków. Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego.

Największym akcjonariuszem Orlenu jest Skarb Państwa, który ma 49,9 proc. udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu

Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu został ponownie powołany na to stanowisko - podał we wtorek koncern. Jak wynika z komunikatu spółki, rada nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków. Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego.

Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że rada nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu powołała do zarządu nowej kadencji, oprócz Ireneusza Fąfary, który ponownie obejmie stanowisko prezesa, również dotychczasowych członków zarządu: Sławomira Jędrzejczyka - na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, Ireneusza Sitarskiego - wiceprezesa ds. downstream, Roberta Soszyńskiego - wiceprezesa ds. operacyjnych, Marka Balawejdera - wiceprezesa ds. consumers and products, Marcina Wasilewskiego - wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji, Sławomira Staszaka - wiceprezesa ds. energy i Wiesława Prugara - wiceprezesa ds. upstream.

W zarządzie koncernu zasiadają obecnie również Paweł Wojtunik, b. szef CBA, który w Orlenie odpowiada za bezpieczeństwo i ryzyko, a także Witold Literacki, pierwszy zastępca prezesa zarządu, który odpowiada za sprawy korporacyjne.

Orlen przekazał, że nowa kadencja zarządu rozpocznie się następnego dnia po wygaśnięciu obecnie trwającej kadencji, czyli po dniu, w którym odbędzie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2025 rok. Walne zostało zwołane na 9 czerwca i w porządku jego obrad przewidziano m.in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Ponadto na wniosek Skarbu Państwa jako akcjonariusza, wprowadzono do walnego dodatkowy punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki i liczby jej członków.

Obecnie rada nadzorcza Orlenu liczy 9 osób. Zgodnie ze statutem spółki, w jej skład może wchodzić od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący, przy czym powołuje i odwołuje ich walne zgromadzenie z wyjątkiem jednego, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - obecnie to minister aktywów państwowych; w tym przypadku nie jest wymagana zgoda pozostałych akcjonariuszy.

Fąfara objął stanowisko prezesa Orlenu 11 kwietnia 2024 roku.

Koncern w komunikacie podkreślił, że jest on ekspertem sektora paliwowo-energetycznego z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi organizacjami i wielomiliardowymi projektami. W latach 2010-2017 pełnił stanowisko prezesa należącej do Grupy Orlen litewskiej spółki Orlen Lietuva. Od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych. Zasiadał w radach nadzorczych: Rockbridge TFI, PKO BP, Lotosu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Kompanii Węglowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Rynku Energii.

W latach 2007-2009 Fąfara był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, a wcześniej, od 1998 do 2007 r. - wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Koncern informuje na swojej stronie, że Skarb Państwa ma 49,9 proc. jego akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,17 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc.