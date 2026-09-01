Nowy park handlowy w Rudzie Śląskiej. Powstanie przy autostradzie A4

Firma Scallier rozpoczęła komercjalizację nowego parku handlowego, który powstanie w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Józefa Piłsudskiego. Inwestorem projektu jest spółka Merkury, a otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę 2028 roku.

Firma Scallier rozpoczęła komercjalizację nowego parku handlowego, który powstanie w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Józefa Piłsudskiego. Inwestorem projektu jest spółka Merkury, a otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę 2028 roku.

Lokalizacja i parametry inwestycji

Obiekt zaoferuje około 6 580 mkw. powierzchni najmu, a jego uzupełnieniem będzie parking na 111 miejsc. Inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni przekraczającej 1 ha, w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym dużych osiedli mieszkaniowych.

Jak podkreślają w Scallier kluczowym atutem projektu jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Park położony jest w odległości 2 km od Drogowej Trasy Średnicowej, która stanowi jeden z najważniejszych korytarzy transportowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zapewniający sprawne połączenia m.in. z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami.

Dodatkowym udogodnieniem jest usytuowanie inwestycji przy ul. Józefa Piłsudskiego, pełniącej funkcję lokalnej osi komunikacyjnej. Takie położenie wzmacnia potencjał projektu jako obiektu typu convenience, odpowiadającego na potrzeby związane z codziennymi, szybkimi zakupami.

Luka podażowa w Kochłowicach

Atrakcyjność inwestycji dodatkowo wzmacnia lokalna luka podażowa - dodają w Scallier. W tej części Kochłowic brakuje obecnie nowoczesnego obiektu handlowo-usługowego, który w jednym miejscu koncentrowałby ofertę odpowiadającą na aktualne potrzeby mieszkańców.

Z perspektywy potencjalnych najemców lokalizacja oznacza dostęp do dwóch komplementarnych źródeł ruchu konsumenckiego. Pierwszym jest stabilny popyt generowany przez mieszkańców pobliskich osiedli, drugim – ruch samochodowy wynikający z sąsiedztwa głównych arterii komunikacyjnych regionu.

Kompaktowy i elastyczny format inwestycji umożliwia funkcjonalny podział powierzchni oraz dopasowanie wielkości i układu lokali do indywidualnych wymagań najemców i specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Kochłowice, liczące około 30 tys. mieszkańców, należą do największych dzielnic Rudy Śląskiej, zamieszkiwanej przez około 126 tys. osób. Dzielnica położona jest w południowej części miasta i graniczy z Katowicami, Chorzowem oraz Mikołowem.

Rynek parków handlowych w dobrej formie

– Rynek powierzchni handlowych, a w szczególności segment parków handlowych, pozostaje w sprzyjającym momencie inwestycyjnym, oferując znaczący potencjał wzrostu – wskazuje Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier.

Jak dodaje, fundamentem wysokiej dynamiki inwestycyjnej w tym sektorze jest dobra kondycja gospodarcza Polski oraz rosnąca sprzedaż detaliczna, co przyciąga do naszego kraju nowe marki i sieci dyskontowe, poszukujące efektywnych kosztowo i dobrze zlokalizowanych powierzchni handlowych.

Wysoki poziom komercjalizacji obserwowany od lat w segmencie parków handlowych potwierdza stabilność i efektywność modelu biznesowego związanego z tym formatem.

– Jednocześnie parki handlowe pozostają jednym z najbardziej cenionych segmentów inwestycyjnych. Pierwsze półrocze 2026 roku przyniosło wyraźny powrót kapitału na rynek nieruchomości handlowych. Wartość transakcji w sektorze przekroczyła wynik osiągnięty w całym 2025 roku – zauważa Anna Wojciechowska.

Segment odnotował najwyższy wolumen inwestycyjny w pierwszej połowie roku od ośmiu lat. Projekt w Kochłowicach wpisuje się w utrzymującą się wysoką aktywność inwestycyjną w segmencie parków handlowych w Polsce oraz trend związany z rosnącym znaczeniem dobrze skomunikowanych, lokalnych formatów handlowych.