PGE Energia Ciepła ma nowych członków zarządu. Decyzję o ich powołaniu podjęła rada nadzorcza spółki.

PGE Energia Ciepła ma nowych członków zarządu. Decyzję o ich powołaniu podjęła rada nadzorcza spółki.

Na prezesa zarządu PGE Energia Ciepła został powołany Zbigniew Wadach. Wiceprezesem zarządu został natomiast Damian Bronner. Obaj zaczęli pełnić swoje funkcje 30 września. Spółka poinformowała o tym w komunikacie.

Zbigniew Wadach jest menedżerem z prawie 30-letnim doświadczeniem zdobytym w branży energetycznej i chemicznej. Ukończył Wydział Metalurgiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności „Energetyka Cieplna”. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora Centrum Energetyki w Grupie Azoty.

Damian Bronner od wielu lat związany jest z Grupą PGE. Pełnił rolę m.in. dyrektora Departamentu Operacyjno-Inwestycyjnego czy wiceprezesa zarządu spółki PGE Systemy. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Stanowiska pozostałych wiceprezesów spółki PGE Energia Ciepła zajmują obecnie Katarzyna Suwała, Mariusz Michałek i Radosław Woszczyk.