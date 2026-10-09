Władze Rudy Śląskiej zaprezentowały dwa nowe warianty przebiegu planowanej trasy N-S na odcinku od autostrady A4 do granicy z Mikołowem. Projektanci przygotowali je po analizie ponad 600 uwag, wniosków i petycji zgłoszonych przez mieszkańców Halemby po czerwcowym spotkaniu.

Władze Rudy Śląskiej zaprezentowały dwa nowe warianty przebiegu planowanej trasy N-S na odcinku od autostrady A4 do granicy z Mikołowem. Projektanci przygotowali je po analizie ponad 600 uwag, wniosków i petycji zgłoszonych przez mieszkańców Halemby po czerwcowym spotkaniu.

Dwa nowe korytarze trasy N-S

Podczas drugiego spotkania informacyjnego, które odbyło się w czwartek, 8 października 2026 r., przedstawiono przede wszystkim wariant nr 4. Został on opracowany jako odpowiedź na najczęściej powtarzane postulaty dotyczące przebiegu trasy w rejonie ulic Kłodnickiej i Piotra Skargi.

Nowy wariant zakłada również zmienione wpięcie do drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie. Ma ono zostać maksymalnie oddalone od istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Zaprezentowano także wariant nr 5, przewidujący poprowadzenie drogi po wschodniej stronie terenów KWK „Halemba”. Takie rozwiązanie odsuwa trasę od zachodnich zabudowań dzielnicy, ale wymagałoby wydłużenia inwestycji o ponad 1,2 km i zwiększenia kosztów budowy tego odcinka o blisko 37 proc.

Trasa ma odciążyć centrum Halemby

Głównym celem inwestycji pozostaje wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Halemby oraz lepsze skomunikowanie terenów przemysłowych. Według danych przedstawionych przez miasto, ruch tranzytowy na ul. 1 Maja stanowi obecnie od 40 do 60 proc. wszystkich pojazdów rejestrowanych w tym rejonie.

– Statystyki z przeprowadzonych w dzielnicy pomiarów mówią same za siebie. Obecnie ruch tranzytowy na ulicy 1 Maja, czyli w ścisłym centrum Halemby, wynosi od 40 do nawet 60 procent wszystkich rejestrowanych w tym rejonie pojazdów. To obciążenie dla dotychczasowej infrastruktury, a głównym założeniem dla nowej trasy jest uwolnienie centrum dzielnicy od ciężkiego ruchu tranzytowego i bezpieczne skomunikowanie ważnych terenów przemysłowych – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Planowany odcinek ma połączyć autostradę A4 z granicą Mikołowa i docelowo pełnić funkcję obwodnicy Halemby. Trasa N-S jest jednym z najważniejszych zadań infrastrukturalnych miasta, a jej południowe przedłużenie ma być elementem szerszej strategii rozwoju układu komunikacyjnego.

Co dalej z projektem?

Miasto jest obecnie na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Kolejnym krokiem ma być uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie opracowanie projektu budowlanego.

Na etapie projektu budowlanego powstanie prognoza akustyczna. Wskaże ona miejsca, w których konieczne będą ekrany przeciwhałasowe oraz ich wymagane wysokości.

Zgodnie z prośbą mieszkańców Urząd Miasta zapowiedział szybkie opublikowanie uszczegółowionego opracowania graficznego wariantu nr 4. Przeprowadzona zostanie także pogłębiona analiza wariantu nr 5.

– Przypominam, że cały czas jesteśmy w początkowym stadium projektowania. Przed nami dalsze analizy i rozmowy, m.in. z przedstawicielami kopalni. Zależy mi, aby ta kluczowa dla rozwoju Rudy Śląskiej arteria powstała w optymalnym kompromisie i z poszanowaniem głosu mieszkańców po wzięciu pod uwagę wielu istotnych kryteriów – mówi Michał Pierończyk.

Uzyskanie decyzji ZRID i rozpoczęcie procedur przetargowych miasto planuje na połowę 2028 roku.