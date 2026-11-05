Energetyka

Nowe taryfy na prąd będą znane w drugiej połowie grudnia

Nowe taryfy na energię elektryczną będą znane w II połowie grudnia, sam proces zatwierdzania taryf jest procesem utajnionym - poinformowała PAP Biznes prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.

Pap

5 listopada 2026, 16:10
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PSE

Na dwa miesiące przed upływem obowiązujących taryf, czyli do końca października, spółki energetyczne powinny dostarczyć nowe wnioski

fot: PSE

Nowe taryfy na energię elektryczną będą znane w II połowie grudnia, sam proces zatwierdzania taryf jest procesem utajnionym - poinformowała PAP Biznes prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.

- Proces taryfowy jest utajnionym procesem - powiedziała Mroczek na marginesie Euro POWER & OZE POWER, pytana, czy spółki energetyczne chcą podwyżek cen w taryfach. Potwierdziła, że przyszłoroczne taryfy na prąd będą znane w drugiej połowie grudnia. 

- Połowa grudnia to jest deadline na zatwierdzenie taryf - dodała. Podczas konferencji szefowa URE wskazała na obniżoną na przyszły rok opłatę OZE oraz utrzymaną dla gospodarstw domowych, a obniżoną dla przedsiębiorstw, opłatę mocową. 

- Obniża się taryfa dystrybucyjna dla gazu, ciągle jeszcze mamy jako wyzwanie prace nad tym, żeby ceny energii i ceny gazu nie rosły, a być może nawet spadały, chociaż nie tylko w naszych rękach są te wszystkie sznurki, bo świat niestety w coraz większym stopniu na nas wpływa, stąd tak bardzo ważna jest rola transformacji, która buduje dywersyfikację dostaw i źródeł - powiedziała Mroczek.   

W środę Urząd Regulacji Energetyki poinformował PAP Biznes, że spółki energetyczne w komplecie przedłożyły już wnioski taryfowe na przyszły rok. Zgodnie z przepisami na dwa miesiące przed upływem obowiązujących taryf, czyli do końca października, spółki energetyczne powinny dostarczyć nowe wnioski.

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