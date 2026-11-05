Nowe taryfy na prąd będą znane w drugiej połowie grudnia

Nowe taryfy na energię elektryczną będą znane w II połowie grudnia, sam proces zatwierdzania taryf jest procesem utajnionym - poinformowała PAP Biznes prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.

Na dwa miesiące przed upływem obowiązujących taryf, czyli do końca października, spółki energetyczne powinny dostarczyć nowe wnioski

Nowe taryfy na energię elektryczną będą znane w II połowie grudnia, sam proces zatwierdzania taryf jest procesem utajnionym - poinformowała PAP Biznes prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.

- Proces taryfowy jest utajnionym procesem - powiedziała Mroczek na marginesie Euro POWER & OZE POWER, pytana, czy spółki energetyczne chcą podwyżek cen w taryfach. Potwierdziła, że przyszłoroczne taryfy na prąd będą znane w drugiej połowie grudnia.

- Połowa grudnia to jest deadline na zatwierdzenie taryf - dodała. Podczas konferencji szefowa URE wskazała na obniżoną na przyszły rok opłatę OZE oraz utrzymaną dla gospodarstw domowych, a obniżoną dla przedsiębiorstw, opłatę mocową.

- Obniża się taryfa dystrybucyjna dla gazu, ciągle jeszcze mamy jako wyzwanie prace nad tym, żeby ceny energii i ceny gazu nie rosły, a być może nawet spadały, chociaż nie tylko w naszych rękach są te wszystkie sznurki, bo świat niestety w coraz większym stopniu na nas wpływa, stąd tak bardzo ważna jest rola transformacji, która buduje dywersyfikację dostaw i źródeł - powiedziała Mroczek.

W środę Urząd Regulacji Energetyki poinformował PAP Biznes, że spółki energetyczne w komplecie przedłożyły już wnioski taryfowe na przyszły rok. Zgodnie z przepisami na dwa miesiące przed upływem obowiązujących taryf, czyli do końca października, spółki energetyczne powinny dostarczyć nowe wnioski.