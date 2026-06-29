Transformacja od A do Z

Nowe moce dla kolei, pewniejsze zasilanie. Inwestycja TAURON Dystrybucji ukończona

TAURON Dystrybucja zrealizował inwestycję o wartości ponad 93 mln zł, modernizując stacje elektroenergetyczne (GPZ) Herby i Mijaczów oraz blisko 50 km linii wysokiego napięcia. Dzięki temu infrastruktura kolejowa otrzymała 7 MW nowych mocy, a mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy w północnej części województwa śląskiego zyskali stabilniejsze i bezpieczniejsze zasilanie. 

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RED

29 czerwca 2026, 07:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Energetyczna spółka inwestuje w infrastrukturę

fot: Tauron

TAURON Dystrybucja zrealizował inwestycję o wartości ponad 93 mln zł, modernizując stacje elektroenergetyczne (GPZ) Herby i Mijaczów oraz blisko 50 km linii wysokiego napięcia. Dzięki temu infrastruktura kolejowa otrzymała 7 MW nowych mocy, a mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy w północnej części województwa śląskiego zyskali stabilniejsze i bezpieczniejsze zasilanie. 

  • -Więcej energii dla regionu – modernizacja zwiększa możliwości sieci i pozwala na przyłączanie nowych odbiorców i nowych źródeł OZE.  

  • Większa odporność sieci – ponad 5kilometrowy odcinek Wrzosowa-Herby nadleśny ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa. 

  • Wsparcie dla kolei – inwestycja zasila ważną linię transportową o znaczeniu krajowym i europejskim.  

Zasilanie na trasie 

– To inwestycja, która łączy potrzeby mieszkańców, lokalnej gospodarki i kolei. Dzięki niej znacząco poprawiliśmy warunki zasilania odbiorców w regionie – mówi Roman Guła, Dyrektor częstochowskiego i opolskiego oddziału TAURON Dystrybucji. – Nowa infrastruktura zwiększa przepustowość sieci, podnosi jej odporność na awarie i pozwala przesyłać więcej energii, tworząc warunki dla dalszego rozwoju regionu - dodaje.

Modernizacja stacji Herby i Mijaczów oraz trzech odcinków linii 110 kV umożliwiła także m.in. przyłączenie Podstacji Trakcyjnych PKP Borowe i Boronów, zasilających jedną z najważniejszych tras towarowych w Polsce i w europejskim korytarzu Bałtyk-Adriatyk.  Zyskają mieszkańcy oraz firmy w regionie Myszkowa, Lublińca, Herbów i okolic. 

Linie o większej odporności 

Szczególne znaczenie ma odcinek ponad 5 km odcinka linii Wrzosowa-Herby, wykonany w wariancie nadleśnym. Zastosowanie konstrukcji słupów wysokiego napięcia nad linią lasu znacząco ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa – jedną z najczęstszych przyczyn przerw w dostawach energii na terenach leśnych. 

Zakres inwestycji 

W ramach modernizacji stacji energetycznych Herby i Mijaczów TAURON Dystrybucja przebudował wszystkie pola 110 kV, powstały nowe stanowiska transformatorów i dwa nowe pola dla zasilania kolei. Wzmocniono również trzy odcinki linii wysokiego napięcia relacji Wrzosowa-Herby, Zawadzkie-Lubliniec, Mijaczów-Pohulanka.  

Na liniach zastosowano przewody o większej przepustowości oraz OPGW, który chroni sieć przed wyładowaniami atmosferycznymi i umożliwia ultraszybką transmisję danych. Modernizacja objęła łącznie blisko 50 km linii wysokiego napięcia. 

To kolejna inwestycja TAURON Dystrybucji, która realnie podnosi bezpieczeństwo energetyczne regionu i wspiera jego rozwój gospodarczy. 

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Roboty budowlane w GPZ Herby wykonała firma ELECTRICON Sp. z o.o.

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