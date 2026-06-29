Nowe moce dla kolei, pewniejsze zasilanie. Inwestycja TAURON Dystrybucji ukończona
TAURON Dystrybucja zrealizował inwestycję o wartości ponad 93 mln zł, modernizując stacje elektroenergetyczne (GPZ) Herby i Mijaczów oraz blisko 50 km linii wysokiego napięcia. Dzięki temu infrastruktura kolejowa otrzymała 7 MW nowych mocy, a mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy w północnej części województwa śląskiego zyskali stabilniejsze i bezpieczniejsze zasilanie.
fot: Tauron
Energetyczna spółka inwestuje w infrastrukturę
fot: Tauron
TAURON Dystrybucja zrealizował inwestycję o wartości ponad 93 mln zł, modernizując stacje elektroenergetyczne (GPZ) Herby i Mijaczów oraz blisko 50 km linii wysokiego napięcia. Dzięki temu infrastruktura kolejowa otrzymała 7 MW nowych mocy, a mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy w północnej części województwa śląskiego zyskali stabilniejsze i bezpieczniejsze zasilanie.
-Więcej energii dla regionu – modernizacja zwiększa możliwości sieci i pozwala na przyłączanie nowych odbiorców i nowych źródeł OZE.
Większa odporność sieci – ponad 5‑kilometrowy odcinek Wrzosowa-Herby nadleśny ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa.
Wsparcie dla kolei – inwestycja zasila ważną linię transportową o znaczeniu krajowym i europejskim.
Zasilanie na trasie
– To inwestycja, która łączy potrzeby mieszkańców, lokalnej gospodarki i kolei. Dzięki niej znacząco poprawiliśmy warunki zasilania odbiorców w regionie – mówi Roman Guła, Dyrektor częstochowskiego i opolskiego oddziału TAURON Dystrybucji. – Nowa infrastruktura zwiększa przepustowość sieci, podnosi jej odporność na awarie i pozwala przesyłać więcej energii, tworząc warunki dla dalszego rozwoju regionu - dodaje.
Modernizacja stacji Herby i Mijaczów oraz trzech odcinków linii 110 kV umożliwiła także m.in. przyłączenie Podstacji Trakcyjnych PKP Borowe i Boronów, zasilających jedną z najważniejszych tras towarowych w Polsce i w europejskim korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Zyskają mieszkańcy oraz firmy w regionie Myszkowa, Lublińca, Herbów i okolic.
Linie o większej odporności
Szczególne znaczenie ma odcinek ponad 5 km odcinka linii Wrzosowa-Herby, wykonany w wariancie nadleśnym. Zastosowanie konstrukcji słupów wysokiego napięcia nad linią lasu znacząco ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa – jedną z najczęstszych przyczyn przerw w dostawach energii na terenach leśnych.
Zakres inwestycji
W ramach modernizacji stacji energetycznych Herby i Mijaczów TAURON Dystrybucja przebudował wszystkie pola 110 kV, powstały nowe stanowiska transformatorów i dwa nowe pola dla zasilania kolei. Wzmocniono również trzy odcinki linii wysokiego napięcia relacji Wrzosowa-Herby, Zawadzkie-Lubliniec, Mijaczów-Pohulanka.
Na liniach zastosowano przewody o większej przepustowości oraz OPGW, który chroni sieć przed wyładowaniami atmosferycznymi i umożliwia ultraszybką transmisję danych. Modernizacja objęła łącznie blisko 50 km linii wysokiego napięcia.
To kolejna inwestycja TAURON Dystrybucji, która realnie podnosi bezpieczeństwo energetyczne regionu i wspiera jego rozwój gospodarczy.
Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Roboty budowlane w GPZ Herby wykonała firma ELECTRICON Sp. z o.o.