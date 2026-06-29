-Więcej energii dla regionu – modernizacja zwiększa możliwości sieci i pozwala na przyłączanie nowych odbiorców i nowych źródeł OZE.

Większa odporność sieci – ponad 5‑kilometrowy odcinek Wrzosowa-Herby nadleśny ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa.

Wsparcie dla kolei – inwestycja zasila ważną linię transportową o znaczeniu krajowym i europejskim.

Zasilanie na trasie

– To inwestycja, która łączy potrzeby mieszkańców, lokalnej gospodarki i kolei. Dzięki niej znacząco poprawiliśmy warunki zasilania odbiorców w regionie – mówi Roman Guła, Dyrektor częstochowskiego i opolskiego oddziału TAURON Dystrybucji. – Nowa infrastruktura zwiększa przepustowość sieci, podnosi jej odporność na awarie i pozwala przesyłać więcej energii, tworząc warunki dla dalszego rozwoju regionu - dodaje.

Modernizacja stacji Herby i Mijaczów oraz trzech odcinków linii 110 kV umożliwiła także m.in. przyłączenie Podstacji Trakcyjnych PKP Borowe i Boronów, zasilających jedną z najważniejszych tras towarowych w Polsce i w europejskim korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Zyskają mieszkańcy oraz firmy w regionie Myszkowa, Lublińca, Herbów i okolic.

Linie o większej odporności

Szczególne znaczenie ma odcinek ponad 5 km odcinka linii Wrzosowa-Herby, wykonany w wariancie nadleśnym. Zastosowanie konstrukcji słupów wysokiego napięcia nad linią lasu znacząco ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przez upadające drzewa – jedną z najczęstszych przyczyn przerw w dostawach energii na terenach leśnych.

Zakres inwestycji

W ramach modernizacji stacji energetycznych Herby i Mijaczów TAURON Dystrybucja przebudował wszystkie pola 110 kV, powstały nowe stanowiska transformatorów i dwa nowe pola dla zasilania kolei. Wzmocniono również trzy odcinki linii wysokiego napięcia relacji Wrzosowa-Herby, Zawadzkie-Lubliniec, Mijaczów-Pohulanka.

Na liniach zastosowano przewody o większej przepustowości oraz OPGW, który chroni sieć przed wyładowaniami atmosferycznymi i umożliwia ultraszybką transmisję danych. Modernizacja objęła łącznie blisko 50 km linii wysokiego napięcia.