Na budowie II odcinka linii 400 kV Rokitnica – Trębaczew pojawiły się pierwsze kompletne konstrukcje słupów. Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wykonano już 125 z 156 zaplanowanych fundamentów, a montaż konstrukcji ruszył w połowie października w gminie Zbrosławice.

Na budowie II odcinka linii 400 kV Rokitnica – Trębaczew pojawiły się pierwsze kompletne konstrukcje słupów. Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wykonano już 125 z 156 zaplanowanych fundamentów, a montaż konstrukcji ruszył w połowie października w gminie Zbrosławice.

Postęp prac na placu budowy

Roboty fundamentowe i montażowe postępują zgodnie z harmonogramem. Do tej pory gotowych jest 125 fundamentów pod słupy, co oznacza około 80 proc. zaplanowanych na tym odcinku prac, a trzy pełne konstrukcje słupowe zostały już wzniesione.

Montaż pierwszych słupów rozpoczął się w połowie października na terenie gminy Zbrosławice. Pod koniec miesiąca prace objęły także jedno stanowisko w gminie Wielowieś, a kolejne fundamenty i konstrukcje mają powstawać sukcesywnie.

Jeszcze pod koniec września PSE raportowały wykonanie 109 z 156 fundamentów, czyli około 70 proc. zakresu. Oznacza to, że w ciągu miesiąca wykonano 16 kolejnych fundamentów, a budowa przeszła z etapu fundamentowania do montażu konstrukcji.

Inwestycja na terenie dwóch województw

Linia 400 kV Rokitnica – Trębaczew powstaje na terenie województw śląskiego i opolskiego. Jej trasa przebiega przez 14 gmin: Zabrze, Zbrosławice, Wielowieś, Zawadzkie, Kolonowskie, Dobrodzień, Pawonków, Ciasna, Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Opatów, Kłobuck i Miedźno.

Inwestycja obejmuje budowę linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole. To około 110-kilometrowa dwutorowa linia, łącząca stację Trębaczew w pobliżu elektrowni Bełchatów z nową stacją Rokitnica w Zabrzu.

II odcinek ma blisko 60 km długości i obejmuje niemal 160 konstrukcji. Prace na tym odcinku realizuje ENPROM, a budowę rozpoczęto w maju 2026 roku w gminie Zbrosławice.

Dlaczego ta linia jest ważna?

Jak informują w PSE celem projektu jest przebudowa najstarszej w Polsce linii 400 kV, biegnącej od Zgorzelca (stacja Mikułowa) do Częstochowy (stacja Joachimów).

- Linia ta została wybudowana w latach 60-tych XX wieku i ze względu na swój wiek stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – podkreślają w PSE.

Nowa linia ma poprawić możliwość przesyłu energii i zwiększyć pewność zasilania południowej Polski. PSE wskazują, że inwestycja wspiera rozwój gospodarki województw śląskiego i opolskiego oraz bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu.

Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne odcinka linii 400 kV Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, które mają zwiększyć jego przepustowość i dostosować sieć do rosnącego zapotrzebowania na energię.

PSE planują zakończenie budowy linii w 2028 roku.