11 listopada 2026 roku w Katowicach. Tego dnia wspólnie uczcimy odzyskanie niepodległości Polski podczas oficjalnych uroczystości, a następnie odbędzie się zwiedzanie Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To okazja, by wspólnie uczcić 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2026 roku w Katowicach. Tego dnia wspólnie uczcimy odzyskanie niepodległości Polski podczas oficjalnych uroczystości, a następnie odbędzie się zwiedzanie Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Narodowe Święto Niepodległości w Katowicach

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada w Katowicach o godzinie 10.30 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Bolesława Chrobrego w Katowicach.

Obchody rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 9.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie uczestnicy w przemarszu przejdą ulicami Powstańców Śląskich i Józefa Lompy na plac Bolesława Chrobrego, gdzie o godzinie 10.30 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczysty apel.

Miejsce: plac Bolesława Chrobrego, Katowice

Data: 11 listopada 2026 r.

Godzina: 10.30

Zwiedzanie Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Tego samego dnia, 11 listopada, ponownie otworzą się podwoje Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych i odkryć tajemnice jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w regionie.

Udział w zwiedzaniu jest możliwy wyłącznie dla osób wcześniej zarejestrowanych.