Energetyka

Największy dystrybutor prądu w Polsce ma nową prezes

Barbara Hanczarek została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Tauron Dystrybucja.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

12 października 2026, 11:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: TAURON Dystrybucja

Zmiana w Zarządzie TAURON Dystrybucja.

fot: TAURON Dystrybucja

Barbara Hanczarek została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Tauron Dystrybucja.

Nowa prezes jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizując się w ekonometrii.

Barbara Hanczarek jest związana z branżą energetyczną od 2009 roku. Jej głównymi obszarami działalności były finanse spółek, controlling oraz nadzór menedżerski. Nadzorowała Biuro Controllingu Strategicznego w spółce EnergiaPro. Po przejściu do TAURON Dystrybucja w latach 2011–2014 kierowała biurem ds. analiz strategicznych, inwestycji i controllingu. Do 2024 roku zarządzała Departamentem Controllingu.

W TAURON Dystrybucji odpowiadała również za wdrażanie nowoczesnych systemów IT wspierających zarządzanie kapitałem. W latach 2018–2019 współtworzyła projekt Data Management Strategy, dzięki któremu udało się ujednolicić systemy kontroli finansowej w całej Grupie Kapitałowej TAURON. Jako reprezentantka spółki w strukturach PTPiREE aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Karty Efektywnej Transformacji (KET).

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 51 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski. Działanie spółki koncentruje się w południowej części kraju.

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