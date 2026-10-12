Największy dystrybutor prądu w Polsce ma nową prezes

Nowa prezes jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizując się w ekonometrii.

Barbara Hanczarek jest związana z branżą energetyczną od 2009 roku. Jej głównymi obszarami działalności były finanse spółek, controlling oraz nadzór menedżerski. Nadzorowała Biuro Controllingu Strategicznego w spółce EnergiaPro. Po przejściu do TAURON Dystrybucja w latach 2011–2014 kierowała biurem ds. analiz strategicznych, inwestycji i controllingu. Do 2024 roku zarządzała Departamentem Controllingu.



W TAURON Dystrybucji odpowiadała również za wdrażanie nowoczesnych systemów IT wspierających zarządzanie kapitałem. W latach 2018–2019 współtworzyła projekt Data Management Strategy, dzięki któremu udało się ujednolicić systemy kontroli finansowej w całej Grupie Kapitałowej TAURON. Jako reprezentantka spółki w strukturach PTPiREE aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Karty Efektywnej Transformacji (KET).

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 51 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski. Działanie spółki koncentruje się w południowej części kraju.