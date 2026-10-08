Energetyka

Największa w historii polskiego Bałtyku kampania morska. Wszystkie turbiny Baltic Power zainstalowane

Po niespełna dwóch latach prac budowlanych na morzu wszystkie turbiny Baltic Power są już zainstalowane. Pierwsza w historii Polski morska farma wiatrowa jest w fazie rozruchu i przechodzi testy, by za kilka miesięcy zapewniać energię elektryczną wystarczającą do zasilenia ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w kraju.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

8 października 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Baltic Power, realizowany przez Orlen i Northland Power, jest najbardziej zaawansowanym projektem morskiej elektrowni wiatrowej w Polsce

fot: Orlen

Po niespełna dwóch latach prac budowlanych na morzu wszystkie turbiny Baltic Power są już zainstalowane. Pierwsza w historii Polski morska farma wiatrowa jest w fazie rozruchu i przechodzi testy, by za kilka miesięcy zapewniać energię elektryczną wystarczającą do zasilenia ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w kraju.

– Dzięki Baltic Power każda polska miejscowość zyskała dostęp do morza. Wszyscy będziemy korzystać z prądu z Baltic Power. To zupełnie nowe źródło energii elektrycznej, które dało początek całemu sektorowi polskiej gospodarki. Współpracujące z nami i naszym kanadyjskim partnerem firmy zdobyły kompetencje, które pozwalają im się rozwijać, sięgać dalej i wspierać krajową gospodarkę – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.
 
Instalacja ostatniej – 76. – turbiny na Baltic Power zamyka największą w historii polskiego Bałtyku kampanię morską. Zaangażowanych w nią było ok. 7 tys. pracowników oraz 110 jednostek pływających.
 
– Baltic Power to przełomowy projekt dla Polski i doskonały przykład tego, co można osiągnąć dzięki silnym partnerstwom. Wspólnie z Orlenem budujemy bezpieczniejszą i bardziej niezależną przyszłość energetyczną Polski, tworząc trwałą wartość dla przyszłych pokoleń – mówi Christine Healy, prezes zarządu Northland Power.
 

Obecnie na morskim placu budowy trwają rozruchy turbin, po których następuje ich sekwencyjne integrowanie z krajowym systemem elektroenergetycznym. Każda turbina przechodzi serię testów, w tym m.in. decydujący, 240-godzinny test niezawodności. Po jego pomyślnym zakończeniu jest przekazywana zespołowi fazy operacyjnej na kolejne dekady eksploatacji.

Pierwsza polska morska farma wiatrowa

Pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce o mocy do 1,2 GW składa się z 76 turbin Vestas o mocy 15 MW – największego i najbardziej zaawansowanego modelu dostępnego w skali komercyjnej na rynku, produkowanego przez europejskich dostawców. Łopaty turbin mają długość około 115 m, a ich powierzchnia omiatania wynosi 43 000 m2 (więcej niż 6 boisk piłkarskich). Turbiny są posadowione na fundamentach o długości do 100 metrów, a całkowita wysokość turbiny od poziomu morza do szczytu łopat przekracza 250 metrów. Górne sekcje wybranych wież zostały wyprodukowane ze stali pochodzącej z recyklingu. Polska morska farma wiatrowa była pierwszym projektem, w którym zastosowano to rozwiązanie ograniczające ślad węglowy turbin.

Ponad 1/3 gondoli została wyprodukowana i dostarczona z fabryki firmy Vestas w Szczecinie, co stanowi znaczący kamień milowy w rozwoju lokalnego know-how w branży morskiej energetyki wiatrowej. Baltic Power znalazł się wśród dwóch pierwszych projektów, dla których dostawy realizowała nowa fabryka w Szczecinie.

Udział polskich podmiotów w wydatkach ponoszonych w całym cyklu życia Baltic Power jest szacowany na około 21 proc. Obejmuje m.in. dostawy konstrukcji stalowych, kabli i elementów turbin, prace przy fundamentach, stacjach elektroenergetycznych i bazie serwisowej, a także usługi budowlane, badawcze i logistyczne. 

W realizację inwestycji zaangażowane są firmy z wielu regionów Polski, w tym Grupa Przemysłowa Baltic – Stocznia Gdańska, Smulders Polska z zakładami w Niemodlinie i Żarach, Protea z Kluczborka, Enprom, Erbud oraz MEWO. Doświadczenia zdobyte przy pierwszej polskiej morskiej farmie wiatrowej pomogą krajowym przedsiębiorstwom uczestniczyć w kolejnych inwestycjach Orlenu i skutecznie ubiegać się o kontrakty na europejskim rynku offshore.

Trwałe korzyści dla Łeby i regionu

Korzyści dla regionu nie zakończą się wraz z budową farmy. Baza operacyjno-serwisowa Baltic Power w Łebie stworzy około 100 trwałych miejsc pracy związanych z obsługą farmy. Przez blisko 30 lat eksploatacji inwestycja będzie również generować zamówienia dla lokalnych firm serwisowych, transportowych, logistycznych i komunalnych. Obecność infrastruktury Baltic Power przełoży się ponadto na wpływy podatkowe oraz przychody z umów najmu i dzierżawy dla nadmorskich gmin.

Energia z morza już płynie

Baltic Power, realizowany przez Orlen i Northland Power, jest najbardziej zaawansowanym projektem morskiej elektrowni wiatrowej w Polsce i pierwszym, w ramach którego rozpoczęto produkcję energii elektrycznej z morskiego wiatru. Podawanie energii elektrycznej do krajowej sieci jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac instalacyjnych i rozruchów jest możliwe dzięki sekwencyjnemu uruchamianiu ciągów turbin i podłączaniu ich do morskich stacji elektroenergetycznych.

Po pełnym uruchomieniu farma o mocy do 1,2 GW będzie w stanie wytwarzać do 4 TWh energii rocznie, co odpowiada około 3 proc. obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Zgodnie z krajowym prawem w fazie uruchamiania jednostki wytwórczej, przed uzyskaniem koncesji URE, możliwe jest wytwarzanie energii i generowanie przychodów na podstawie specjalnego pozwolenia (ION) oraz po wniesieniu opłaty przedkoncesyjnej.
 

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