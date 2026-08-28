Kraj i Świat

Na Wall Street wzrosty po wynikach i prognozach Nvidii

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a w centrum uwagi były wyniki kwartalne i nowe prognozy Nvidii. Inwestorzy czekają już na piątkowe wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha.

Pap

28 sierpnia 2026, 07:16
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Wikipedia

Geopolityka rządzi giełdą i to się nie zmienia

fot: Wikipedia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a w centrum uwagi były wyniki kwartalne i nowe prognozy Nvidii. Inwestorzy czekają już na piątkowe wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,20 proc. i wyniósł 53.569,44 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,72 proc. i wyniósł 7.730,99 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,57 proc. do 26.541,35 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,38 proc. i wynosi 3.017,37 pkt.

Indeks VIX spada o 4,87 proc., do 14,47 pkt.

Akcje Nvidii wzrosły na koniec czwartkowej sesji prawie 9 proc. Spółka przedstawiła dzień wcześniej lepsze od oczekiwań wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku, a przychody producenta półprzewodników wzrosły rok do roku ponad dwukrotnie.

Zysk Nvidii na akcję w drugim kwartale wyniósł 2,22 USD po korekcie w porównaniu z szacowanymi przez rynek 2,10 USD. Dochód netto Nvidii uwzględnia zysk w wysokości 7,8 mld USD z inwestycji kapitałowych. W pierwszym kwartale zysk z inwestycji kapitałowych sięgnął 15,9 mld USD.

Nvidia prognozuje sprzedaż na poziomie 108 mld USD w bieżącym kwartale, z marginesem błędu 2 proc. Analitycy spodziewali się prognoz na poziomie 104,2 mld USD. Nvidia prognozuje ok. 70-proc. wzrost przychodów w roku fiskalnym kończącym się w styczniu 2028 r., co przewyższyło oczekiwania analityków.

Akcje powiązane z branżą półprzewodników poszły w górę. Broadcom, SK Hynix i Intel zyskały po 1-3 proc.

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