Na Wall Street spadki po wymianie ognia na linii USA-Iran

Amerykańskie giełdy spadły w poniedziałek po tym, jak po raz pierwszy od miesiąca doszło do wymiany ognia między USA a Iranem. Główne indeksy zamknęły jednak cały sierpień na plusach.

Amerykańskie giełdy spadły w poniedziałek po tym, jak po raz pierwszy od miesiąca doszło do wymiany ognia między USA a Iranem

Amerykańskie giełdy spadły w poniedziałek po tym, jak po raz pierwszy od miesiąca doszło do wymiany ognia między USA a Iranem. Główne indeksy zamknęły jednak cały sierpień na plusach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,70 proc. i wyniósł 53.185,90 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,33 proc. i wyniósł 7.686,14 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,12 proc. do 26.370,89 pkt.

W niedzielę Centralne Dowództwo USA potwierdziło w rozmowie z MS NOW, że Stany Zjednoczone zaatakowały dwie wyrzutnie rakiet na irańskiej wyspie Larak.

Niedzielny atak USA na pozycje irańskie był pierwszym publicznie potwierdzonym od końca lipca. Irańskie media państwowe poinformowały, że w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu i zagroził, że “siły USA uderzą bardzo mocno“. Jednocześnie zapewniał, że “Iran bardzo chce rozmawiać“.

“Uderzymy ich mocno. Będzie odpowiedź“ - powiedział, cytowany przez korespondenta stacji Fox News, odnosząc się do niedzielnego ataku rakietami balistycznymi na bazy w Jordanii. Trump stwierdził, że wszystkie rakiety poza jedną zostały przechwycone. Ostatniej z nich siły USA miały pozwolić uderzyć, bo nie stanowiła zagrożenia.

Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo “sankcje działają naprawdę mocno“.

Ceny ropy wzrosły po wznowieniu działań wojennych. Rentowność długoterminowych obligacji skarbowych wzrosła w poniedziałek wraz z cenami ropy naftowej, co pogłębiło negatywne nastroje na giełdach.