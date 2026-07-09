Na Wall Street przewaga spadków. Trump grozi nowymi atakami na Iran

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów z powodu nowych napięć w stosunkach USA z Iranem. W związku z groźbą prezydenta Donalda Trumpa kolejnych ataków na ten kraj w środę mocno drożała ropa naftowa.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów z powodu nowych napięć w stosunkach USA z Iranem. W związku z groźbą prezydenta Donalda Trumpa kolejnych ataków na ten kraj w środę mocno drożała ropa naftowa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,09 proc. i wyniósł 52.348,39 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,28 proc. i wyniósł 7.482,71 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,20 proc. do 25.870,65 pkt.

Prezydent USA Donald Trump wyraził w środę opinię, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Dodał, że nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to “chorzy ludzie“.

Trump wypowiedział się na ten temat podczas szczytu NATO w Ankarze. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, w nocy z wtorku na środę doszło do ponownych ataków z obu stron.

Ewentualne wznowienie działań wojennych na Bliskim Wschodzie może grozić nową falą zakłóceń na rynkach energii. Wypowiedź Trumpa nadeszła wkrótce po tym, jak USA rozpoczęły ataki na Iran i cofnęły zezwolenie na sprzedaż irańskiej ropy.

“Napływające negatywne informacje spychają rynki w dół, a ponieważ w ciągu najbliższych kilku dni nie pojawią się żadne istotne wyniki finansowe, które mogłyby odwrócić ten trend, wydaje się, że rynki nie będą miały chwili wytchnienia“ - powiedział Michael Field, główny strateg ds. akcji w Morningstar.

“Odnowienie napięć na Bliskim Wschodzie przerwało coraz bardziej spokojną narrację rynkową, skłaniając inwestorów do ponownej wyceny ryzyka geopolitycznego po kilku tygodniach wyceniania płynnej ścieżki deeskalacji“ - napisała w raporcie Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.

“Najnowsze ataki przypomniały inwestorom, że choć zawieszenie broni nadal obowiązuje, trwałe porozumienie między USA a Iranem jest dalekie od gwarancji. Rynki przyzwyczaiły się do myśli, że konflikt stopniowo zejdzie na dalszy plan, ale ostatnie wydarzenia sugerują, że to założenie mogło być przedwczesne“ - dodała Hathorn.