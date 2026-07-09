Kraj i Świat

Na Wall Street przewaga spadków. Trump grozi nowymi atakami na Iran

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów z powodu nowych napięć w stosunkach USA z Iranem. W związku z groźbą prezydenta Donalda Trumpa kolejnych ataków na ten kraj w środę mocno drożała ropa naftowa.

Pap

9 lipca 2026, 07:14
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W środę mocno drożała ropa naftowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów z powodu nowych napięć w stosunkach USA z Iranem. W związku z groźbą prezydenta Donalda Trumpa kolejnych ataków na ten kraj w środę mocno drożała ropa naftowa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,09 proc. i wyniósł 52.348,39 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,28 proc. i wyniósł 7.482,71 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,20 proc. do 25.870,65 pkt.

Prezydent USA Donald Trump wyraził w środę opinię, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Dodał, że nie chce mieć nic do czynienia z Irańczykami, bo są to “chorzy ludzie“.

Trump wypowiedział się na ten temat podczas szczytu NATO w Ankarze. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, w nocy z wtorku na środę doszło do ponownych ataków z obu stron.

Ewentualne wznowienie działań wojennych na Bliskim Wschodzie może grozić nową falą zakłóceń na rynkach energii. Wypowiedź Trumpa nadeszła wkrótce po tym, jak USA rozpoczęły ataki na Iran i cofnęły zezwolenie na sprzedaż irańskiej ropy.

“Napływające negatywne informacje spychają rynki w dół, a ponieważ w ciągu najbliższych kilku dni nie pojawią się żadne istotne wyniki finansowe, które mogłyby odwrócić ten trend, wydaje się, że rynki nie będą miały chwili wytchnienia“ - powiedział Michael Field, główny strateg ds. akcji w Morningstar.

“Odnowienie napięć na Bliskim Wschodzie przerwało coraz bardziej spokojną narrację rynkową, skłaniając inwestorów do ponownej wyceny ryzyka geopolitycznego po kilku tygodniach wyceniania płynnej ścieżki deeskalacji“ - napisała w raporcie Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.

“Najnowsze ataki przypomniały inwestorom, że choć zawieszenie broni nadal obowiązuje, trwałe porozumienie między USA a Iranem jest dalekie od gwarancji. Rynki przyzwyczaiły się do myśli, że konflikt stopniowo zejdzie na dalszy plan, ale ostatnie wydarzenia sugerują, że to założenie mogło być przedwczesne“ - dodała Hathorn.

Powiązane tematy:

wall street gielda

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

W Gliwicach rusza budowa kolejnego węzła przesiadkowego

Gliwice rozpoczynają realizację kolejnego kluczowego projektu transportowego. Miasto podpisało umowę na budowę węzła przesiadkowego Gliwice–Kopernik o wartości blisko 11 mln zł. Węzeł, w powiązaniu z nowym przystankiem kolejowym, stworzy nowoczesne centrum przesiadkowe, które umożliwi wygodne łączenie podróży samochodem, pociągiem, autobusem i rowerem. 

Finanse i inwestycje

Polska nie dostanie pieniędzy od rosyjskiego Gazpromu z powodu ministerialnej decyzji?

Minister finansów nie blokuje egzekucji należnych środków, sprawa kary dla Gazpromu dotyczy wątpliwości formalnych - tego, czy konkretny urząd skarbowy może występować w tym sporze w charakterze strony - przekazał w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Samorząd i region

Pomnik hutnika stanie w Siemianowicach Śląskich. Przed centrum handlowym powstającym w miejscu huty

Wysoka ma 175 postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię – tak ma wyglądać pomnik hutnika, który stanie w Siemianowicach Śląskich. Stanie centrum handlowym OTO Park, które powstaje w miejscu dawnej huty. Zrewitalizowany zostanie także Monument Pamięci Braci Hutniczej, a w elewację budynku wbudowane będą wielkoformatowe ekrany wyświetlające m.in. archiwalne filmy ze spustu surówki. Obok strefy historycznej powstanie także część rekreacyjna. 

Samorząd i region

Bankowcy ostrzegają przed oszustami w tegoroczne lato

Podczas letniego odpoczynku należy pamiętać nie tylko o swoim bezpieczeństwie, ale też o bezpieczeństwie swoich finansów, w tym dokumentów i kart płatniczych - radzi Związek Banków Polskich. Bankowcy apelują o zachowanie ostrożności podczas dokonywania płatności oraz wypłat gotówki.