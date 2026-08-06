Kraj i Świat

Na Wall Street mieszana sesja

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Wzrostowi Dow Jones pomogły zwyżkujące notowania Nvidii; słabiej zachowywał się Nasdaq.

Pap

6 sierpnia 2026, 08:50
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nasdaq w dół

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Wzrostowi Dow Jones pomogły zwyżkujące notowania Nvidii; słabiej zachowywał się Nasdaq.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,49 proc., czyli o ponad 260 punktów i wyniósł 54.349,12 pkt. To piąty dzień wzrostów z rzędu i najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,17 proc. i wyniósł 7.723,55 pkt. W ciągu ostatnich czterech sesji zamykał się na plusie.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,83 proc. do 26.363,44 pkt.

Na poprzedniej sesji, we wtorek, trzy główne indeksy odnotowały najlepszy wynik w ciągu czterech dni od kwietnia 2025 roku.

Akcje firmy Nvidia zanotowały w środę wzrost o 3,4 proc. po tym, jak Elon Musk oświadczył, że SpaceX będzie w przyszłości korzystać wyłącznie z procesorów Nvidii przy budowie swojej infrastruktury obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych SpaceX stwierdził, że Nvidia ma "najlepszy komputer do sztucznej inteligencji".

Akcje SpaceX spadły jednak o 13,6 proc. po tym, jak firma zajmująca się produkcją rakiet opublikowała swój pierwszy raport kwartalny od czasu wejścia na giełdę w czerwcu. Spółka poinformowała, że w drugim kwartale jej nakłady inwestycyjne wzrosły sześciokrotnie, osiągając poziom 18,4 mld USD; to więcej od oczekiwań analityków.

Notowania giganta branży półprzewodników, Advanced Micro Devices, spadły o ok. 7 proc. po tym, jak firma ogłosiła skorygowane wyniki finansowe, które tylko nieznacznie przewyższyły oczekiwania rynkowe.

Kurs akcji Alphabet spadł ok. 4 proc. po tym, jak spółka poinformowała o reorganizacji działów zajmujących się sztuczną inteligencją oraz o odejściu głównego naukowca Jeffa Deana po 27 latach pracy w firmie.

Akcje Disneya podrożały o 3,7 proc., mimo że medialny koncern ogłosił mieszane wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego. Chociaż zysk na akcję okazał się wyższy od oczekiwań, przychody były nieco poniżej konsensusu. Przychody z działalności rozrywkowej firmy, obejmującej m.in. parki rozrywki, wzrosły o 10 proc. w ujęciu rocznym.

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