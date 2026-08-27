Na Wall Street małe zmiany, rynek czekał na wyniki Nvidii

Środa na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów były najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynek czekał też na publikację wyników kwartalnych przez Nvidię, co nastąpi po zamknięciu sesji.

Środa na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów były najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynek czekał też na publikację wyników kwartalnych przez Nvidię, co nastąpi po zamknięciu sesji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,21 proc. i wyniósł 53.463,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,02 proc. i wyniósł 7.675,70 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,08 proc. do 26.130,2 pkt.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych nieznacznie wzrosła w środę po wyraźnym spadku we wtorek, kiedy rentowność 10-letnich obligacji spadła o prawie 8 punktów bazowych.

W zeszłym tygodniu rentowność osiągnęła wieloletnie maksima, a oprocentowanie obligacji 30-letnich osiągnęło poziom nienotowany od prawie 20 lat.

Nvidia opublikuje wyniki za drugi kwartał w środę po sesji. Wall Street prognozuje zysk na akcję w wysokości 2,09 USD przy przychodach w wysokości 92,28 mld USD.

Akcje Nvidii spadły

Raport może stanowić wyznacznik dla szerszego rynku, biorąc pod uwagę fakt, że producent układów scalonych jest największym członkiem indeksu S&P 500, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 5 bilionów dolarów.

"Wyniki finansowe firmy Nvidia mogą wywołać dalszą zmienność, ponieważ inwestorzy oczekują zdecydowanego przekroczenia wyników i prognoz na przyszłość, które sygnalizują utrzymujący się popyt na układy AI" - powiedziała Ulrike Hoffmann-Burchardi, dyrektor ds. inwestycji w Ameryce i globalna szefowa działu akcji w UBS.

Akcje Nvidii spadły w środę o ponad 1 proc. Producent chipów zanotował tym samym ósmy spadkowy dzień z ostatnich dziewięciu.