Górnictwo

Na terenie przedszkola ugiął się grunt. SRK bada teren

Spółka Restrukturyzacji Kopalń sprawdzi, dlaczego na przedszkolnym placu zabaw w Trzebini doszło do deformacji terenu. 

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Robert Passia

14 lipca 2026, 13:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

Srk trzebinia

fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Badania terenu przedszkola w Trzebini.

fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń sprawdzi, dlaczego na przedszkolnym placu zabaw w Trzebini doszło do deformacji terenu. 

1 lipca na placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini ugiął się grunt. W obawie przed powstaniem zapadliska, dzieci zostały przeniesione do sąsiedniej szkoły. Przypomnijmy, że w ostatnich latach Trzebinia zmaga się z deformacjami, które powstają na skutek likwidacji kopalni „Siersza” i wzrostu poziomu wód gruntowych.

Jak poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, pod terenem przedszkola nie prowadzono eksploatacji górniczej. W tym miejscu występuje też rejonie filar ochronny obejmujący przedszkole i pobliską szkołę. Jak przekazała SRK, oznacza to, że nie ma w tym miejscu ryzyka występowania deformacji związanej z działalnością górniczą. 

- W środę 8 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą. Wyniki z badań geofizycznych metodą mikrograwimetryczną mają być znane do miesiąca – informuje SRK

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach 2021-2024 w Trzebini stwierdzono 51 nowych zapadlisk terenu. W kolejnych dwóch latach także pojawiały się pojedyncze deformacje, m.in. przy ul Kopalnianej. Z kolei w raporcie Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB) z 2023 roku stwierdzono, że na terenie Trzebini znajduje się 527 zapadlisk, z czego 61 uznano za istotne.
 

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