Średnio 2042 zł wyda statystyczny Polak na tegoroczne wakacje; to o niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej - wynika z badania "Wakacyjny Portfel Polaków 2026". Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy ok. 5,1 tys. zł, czyli ponad 700 zł więcej niż w 2025 r.

Średnio 2042 zł wyda statystyczny Polak na tegoroczne wakacje; to o niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej - wynika z badania "Wakacyjny Portfel Polaków 2026". Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy ok. 5,1 tys. zł, czyli ponad 700 zł więcej niż w 2025 r.

Raport przygotowany przez Związek Banków Polskich wskazuje również, że choć tempo wzrostu wakacyjnych wydatków wyhamowało, urlop pozostaje istotną pozycją w domowym budżecie.

"Dla wielu rodzin oznacza to konieczność wcześniejszego planowania, porównywania różnych wariantów wyjazdu i szukania rozwiązań dopasowanych do dostępnego budżetu. Pomimo rosnących kosztów większość badanych stara się unikać zadłużania na cele konsumpcyjne. Aż 80 proc. respondentów deklaruje, że nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki na organizację wakacji. To ważny sygnał pokazujący utrzymującą się wysoką świadomość finansową gospodarstw domowych" - zauważyli autorzy raportu.

Zmieniają się wakacyjne wybory Polaków

Spada zainteresowanie wypoczynkiem w kraju, który w tym roku planuje 53 proc. badanych. To najniższy poziom od początku prowadzenia badania (5 lat), rok wcześniej było to 57 proc., a w 2022 r. odsetek ten przekraczał 60 proc. Jednocześnie rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne - w tym roku wyjazd za granicę deklaruje 26 proc. respondentów, czyli o 3 p.p. więcej niż rok wcześniej.

"Aby pokazać, jak deklarowane wydatki przekładają się na realne koszty, w raporcie przeanalizowano kilka popularnych modeli wypoczynku. Jedną z tańszych opcji pozostaje tygodniowy wyjazd samochodem na Mazury. W przypadku rodziny 2+2 największe znaczenie ma wybór noclegu - pole namiotowe kosztuje średnio 1 155 zł za tydzień, podczas gdy domek letniskowy lub agroturystyka to już ponad 3 400 zł" - podał ZBP.

Zastrzegł, że dodatkowo trzeba uwzględnić koszt dojazdu - na przykładowej trasie Kielce-Giżycko-Kielce wynosi on około 425 zł. Kolejną, ważną częścią budżetu jest także wyżywienie - przykładowy rodzinny obiad na Mazurach kosztuje około 268 zł, co "przy codziennym jedzeniu poza miejscem zakwaterowania może znacząco podnieść całkowity koszt wyjazdu".

Droższy może być wyjazd nad Bałtyk - tygodniowy wyjazd do Gdańska dla rodziny 2+2 wiąże się z wydatkiem na wynajem apartamentu na poziomie średnio 5 114 zł, czyli o około 433 zł więcej niż w 2025 r. Do tego należy doliczyć przejazd, przykładowo pociągiem z Krakowa do Gdańska i z powrotem, którego koszt - w zależności od wariantu połączenia - wynosi od 588 zł do 1 468 zł. Droższe jest także jedzenie: wakacyjny zestaw obiadowy dla rodziny 2+2 kosztuje obecnie 322 zł, czyli o około 18 zł więcej niż rok wcześniej.

Bałtyk za drogi, jedziemy zagranicę

"Łączna cena tygodniowego pobytu nad Bałtykiem może zbliżyć się nawet do 10 000 zł" - zauważył Związek.

Zwrócił uwagę, że jednocześnie ponad jedna czwarta Polaków wybiera wakacje zagraniczne, często w formule all inclusive.

"Taki model pozwala oszacować większą część kosztów już na etapie rezerwacji, ponieważ pakiet zwykle obejmuje przelot, transfer, nocleg, wyżywienie i ubezpieczenie. Nadal jednak warto uwzględnić dodatkową rezerwę na wycieczki, lokalne atrakcje, pamiątki czy ubezpieczenie. W tegorocznym zestawieniu średnie ceny ofert all inclusive dla rodziny 2+2 wynoszą od około 16 000 zł. do 18 500 zł, w zależności od kierunku. Największy wzrost rok do roku widać w przypadku Egiptu, gdzie rodzinna oferta jest droższa o ponad 4 900 tys. zł niż w 2025 r." - przekazali autorzy raportu.

Ponadto, ponad jedna trzecia badanych Polaków deklaruje, że wybiera wyłącznie kraje uznawane za bezpieczne. Podobny odsetek sprawdza komunikaty i ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz analizuje opinie innych turystów dotyczące bezpieczeństwa pobytu. Kolejne 30 proc. wykupuje dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Badanie na zlecenie ZBP przeprowadził Minds&Roses w czerwcu br. na grupie 1000 dorosłych Polaków.