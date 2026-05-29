Na rynku pracy stabilnie. Wstrząsów raczej nie będzie

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w maju o 0,7 pkt. po dwóch miesiącach spadków, które łącznie wyniosły 2,6 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Autorzy badania wskazują, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, ale firmy ostrożnie podchodzą do zwiększania zatrudnienia. Spadła liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy oraz liczba osób podejmujących zatrudnienie, mimo wzrostu internetowych ogłoszeń o pracę. Według analityków, od początku 2024 r. rynek pracy pozostaje w stanie "dryfu bez kierunku", bez wyraźnych trendów poprawy lub pogorszenia.

Autorzy raportu wskazali, że obserwowane od kilku miesięcy niewielkie wahania bezrobocia - nieprzekraczające 0,1 pkt. proc. - są obecnie przede wszystkim efektem zmian koniunkturalnych, a wpływ ubiegłorocznych zmian legislacyjnych stopniowo wygasa.

"Obecnie tylko jedna zmienna oddziałuje w kierunku spadku wartości wskaźnika - liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Pozostałe zmienne wpływają na wzrost wartości wskaźnika, a tym samym zapowiadają wzrost stopy bezrobocia" - napisano w komentarzu do badania.

W kwietniu do urzędów pracy trafiło o blisko 17 proc. mniej ofert niż miesiąc wcześniej. Spadek widoczny był także w ujęciu rocznym, choć autorzy raportu zaznaczyli, że porównania są utrudnione ze względu na zmianę systemu CBOP na ePraca. Jednocześnie Barometr Ofert Pracy, mierzący liczbę internetowych ogłoszeń o zatrudnieniu, wzrósł drugi raz od początku roku, korygując wcześniejszą łagodną tendencję spadkową.

Zdaniem autorów analizy, od początku 2024 r. na rynku pracy utrzymuje się "dryf bez kierunku", w którym wahania liczby ofert pracy wzajemnie się znoszą i nie tworzą wyraźnego trendu.

Na ostrożne perspektywy zatrudnieniowe wskazują również nastroje menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badania koniunktury GUS dotyczące ogólnej oceny sytuacji firm przemysłowych pogorszyły się w ujęciu miesięcznym, a wskaźnik przesunął się bliżej poziomu minus 10 pkt. niż zera. Podobne pogorszenie odnotowano w prognozach dotyczących planów zatrudnieniowych, co - według autorów raportu - świadczy o zachowawczym podejściu przedsiębiorstw do zwiększania liczby pracowników.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że proces tworzenia nowych miejsc pracy i dopasowywania kandydatów do ofert jest czasochłonny, dlatego krótkookresowo liczba wakatów i liczba osób podejmujących pracę mogą zmieniać się w różnych kierunkach.

Mimo wzrostu liczby dostępnych wakatów liczba osób podejmujących zatrudnienie spadła w kwietniu o blisko 17 proc. Według autorów raportu, po wyeliminowaniu wahań sezonowych od początku 2023 r. odpływ z bezrobocia pozostaje stabilny i nie wykazuje wyraźnego trendu, co może sugerować ograniczoną efektywną podaż pracy wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Jednocześnie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawców nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem.