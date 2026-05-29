Domański: Polska gospodarka pokazuje odporność na szoki
Polska gospodarka kolejny raz pokazuje odporność na zewnętrzne szoki - ocenił w piątek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując dane o inflacji.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
"Inflacja w maju spadła do poziomu 3,1 proc. Wyraźnie poniżej oczekiwań analityków, którzy oczekiwali wzrostu do 3,7 proc." - napisał także minister.
W szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. W kwietniu inflacja wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca - 0,6 proc.