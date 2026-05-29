Domański: Polska gospodarka pokazuje odporność na szoki

Kiedy lądowałeś za granicą i włączałeś telefon, operator mógł przywitać cię wiadomością: „Opłaty za dane w tej sieci wynoszą 25 zł za 1 GB." Na tygodniowy wyjazd z mapami, płatnościami mobilnymi i kilkoma rozmowami wideo łatwo wydać 150–200 zł tylko na transmisję danych. Według raportu GSMA z 2024 roku, ponad 40% podróżujących w ogóle rezygnuje z korzystania z internetu za granicą właśnie z powodu nieprzewidywalnych kosztów roamingu. eSIM pozwala ominąć ten problem — ale żeby z niego skorzystać, warto zrozumieć, jak dokładnie ta technologia działa.