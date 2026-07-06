Na budowę magazynu energii w Żarnowcu dotarł kluczowy transformator

Na budowę magazynu energii w Żarnowcu (Pomorskie) dostarczono 260-tonowy transformator z Korei Płd., który umożliwi wpięcie obiektu do krajowej sieci - poinformowała w poniedziałek PGE. Inwestycja realizowana przy wsparciu z KPO, ma zostać oddana do użytku w połowie 2027 r.

Na budowę magazynu energii w Żarnowcu (Pomorskie) dostarczono 260-tonowy transformator z Korei Płd., który umożliwi wpięcie obiektu do krajowej sieci - poinformowała w poniedziałek PGE. Inwestycja realizowana przy wsparciu z KPO, ma zostać oddana do użytku w połowie 2027 r.

Biuro prasowe PGE podało, że dostawa urządzenia jest kolejnym etapem inwestycji PGE Energii Odnawialnej. Równolegle na placu budowy trwają zaawansowane prace montażowe, w tym instalacja ponad 150 jednostek DC-Link, oraz przygotowania do rozpoczęcia prac elektrycznych.

"Dostawa transformatora mocy stanowi jeden z kluczowych momentów realizacji projektu. To właśnie on umożliwia podniesienie napięcia z 30 kV do 400 kV, dzięki czemu możliwa będzie wymiana energii z krajowym systemem elektroenergetycznym. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy jego montaż oraz zabudowę rozdzielni wysokiego napięcia" - wskazał cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Krzysztof Mller.

Skomplikowana operacja logistyczna

Transport ważącego około 260 ton korpusu transformatora - jak podkreśla spółka - wymagał skomplikowanej operacji logistycznej. Urządzenie przypłynęło z Korei Południowej drogą morską do portu w Gdyni. Stamtąd, na pontonie z holownikami, zostało przetransportowane do Władysławowa, a ostatni etap pokonało drogą lądową.

Jak wskazał Grzegorz Kiel z firmy LG Energy Solution Wrocław, ze względu na gabaryty ładunku konieczne było m.in. czasowe zabezpieczanie infrastruktury drogowej specjalnymi płytami.

Magazyn Energii Elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW oraz pojemności 981 MWh, będzie zlokalizowany w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu, należącej do PGE Energia Odnawialna, która jest odpowiedzialna także za nadzór nad realizacją tego magazynu.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.