Kraj i Świat

Na badanie techniczne pojazdu będzie można się zgłosić do 30 dni przed terminem

Obowiązkowe badanie techniczne pojazdu będzie można przeprowadzić do 30 dni przed terminem, bez skrócenia okresu jego ważności - przewiduje projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, którego założenia zostały we wtorek opublikowane w wykazie prac rządu.

Pap

2 września 2026, 09:20
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Zmiany w prawie dotkną właścicieli aut

fot: Orlen

Obowiązkowe badanie techniczne pojazdu będzie można przeprowadzić do 30 dni przed terminem, bez skrócenia okresu jego ważności - przewiduje projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, którego założenia zostały we wtorek opublikowane w wykazie prac rządu.

Obecnie termin ważności badania technicznego liczony jest od daty jego przeprowadzenia. Przygotowany przez resort infrastruktury projekt noweli przewiduje, że wizytę na stacji kontroli pojazdów będzie można odbyć do 30 dni przed terminem, a okres ważności badań będzie liczony od daty wygaśnięcia ważności poprzedniej kontroli technicznej.

Będzie dokumentacja fotograficzna

Projekt przewiduje również wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach oraz nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami.

"Starostom powierzono nakładanie kar pieniężnych wobec przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i diagnostów. Projekt ustawy wskazuje również, że Starosta będzie sprawował bezpośredni nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów oraz prowadził rejestr diagnostów (wpis, zawieszenie, przywrócenie, cofnięcie i wykreślenie w zakresie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych" - wskazano w założeniach.

W projekcie zaproponowano wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego oraz Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do prowadzenia seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów.

MI zaproponowało również w projekcie noweli uregulowanie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu ośrodków szkolenia diagnostów.

"Obecnie prowadzenie takich ośrodków szkolenia jest działalnością nieregulowaną w żaden sposób przepisami, a także pozbawioną jakiegokolwiek nadzoru. Wprowadzenie do przepisów tej działalności pozwoli na precyzyjne i jasne uregulowanie zagadnień związanych z wykonywaniem działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia diagnostów" - przekazał resort.

Projekt zakłada, że nadzór nad przedsiębiorcami i jednostkami prowadzącymi ośrodki szkolenia diagnostów ma zostać powierzony Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Proponowane zmiany mają na celu implementację przepisów europejskich.

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