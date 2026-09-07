Na ścianie 11-piętrowego bloku przy ul. Miłej 3 w katowickim Giszowcu odsłonięto mural inspirowany filmem „Paciorki jednego różańca” Kazimierza Kutza. To pierwsza realizacja Śląskiego Szlaku Filmowego, projektu Instytucji Filmowej Silesia Film, uruchomionego w roku jej 80-lecia.

Na ścianie 11-piętrowego bloku przy ul. Miłej 3 w katowickim Giszowcu odsłonięto mural inspirowany filmem „Paciorki jednego różańca” Kazimierza Kutza. To pierwsza realizacja Śląskiego Szlaku Filmowego, projektu Instytucji Filmowej Silesia Film, uruchomionego w roku jej 80-lecia.

Mural nawiązuje do ostatniej części słynnej śląskiej trylogii Kazimierza Kutza. Film z 1979 roku opowiada o losach górniczych rodzin i dramatycznych przemianach Giszowca, gdzie tradycyjne domy były wyburzane, by zrobić miejsce dla bloków z wielkiej płyty.

Filmowa historia na ścianie

Autorem projektu jest Mariusz Waras, znany również jako M-City, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców street artu. Artysta przygotował koncepcję na podstawie kadrów z filmu Kutza, a centralnym motywem kompozycji stała się wielka koparka – symbol jednocześnie burzenia dawnego świata i budowy nowego osiedla.

Na muralu znalazły się także elementy bezpośrednio kojarzące się z historią ekranowych Habryków: dom umieszczony w łyżce koparki, Fiat 126p oraz powstające bloki. Samo malowanie ściany trwało sześć dni, a do realizacji wykorzystano wcześniej przygotowane szablony.

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Mural powstał na bloku zbudowanym w miejscu wyburzonych giszowieckich domów, których los stanowił jeden z głównych tematów „Paciorków jednego różańca”.