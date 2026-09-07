Mural „Paciorków jednego różańca” odsłonięty w Giszowcu. Pierwsza odsłona Śląskiego Szlaku Filmowego
Na ścianie 11-piętrowego bloku przy ul. Miłej 3 w katowickim Giszowcu odsłonięto mural inspirowany filmem „Paciorki jednego różańca” Kazimierza Kutza. To pierwsza realizacja Śląskiego Szlaku Filmowego, projektu Instytucji Filmowej Silesia Film, uruchomionego w roku jej 80-lecia.
fot: Silesia Film
Mural inspirowany filmem "Paciorki jednego rożańca"
fot: Silesia Film
Na ścianie 11-piętrowego bloku przy ul. Miłej 3 w katowickim Giszowcu odsłonięto mural inspirowany filmem „Paciorki jednego różańca” Kazimierza Kutza. To pierwsza realizacja Śląskiego Szlaku Filmowego, projektu Instytucji Filmowej Silesia Film, uruchomionego w roku jej 80-lecia.
Mural nawiązuje do ostatniej części słynnej śląskiej trylogii Kazimierza Kutza. Film z 1979 roku opowiada o losach górniczych rodzin i dramatycznych przemianach Giszowca, gdzie tradycyjne domy były wyburzane, by zrobić miejsce dla bloków z wielkiej płyty.
Filmowa historia na ścianie
Autorem projektu jest Mariusz Waras, znany również jako M-City, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców street artu. Artysta przygotował koncepcję na podstawie kadrów z filmu Kutza, a centralnym motywem kompozycji stała się wielka koparka – symbol jednocześnie burzenia dawnego świata i budowy nowego osiedla.
Na muralu znalazły się także elementy bezpośrednio kojarzące się z historią ekranowych Habryków: dom umieszczony w łyżce koparki, Fiat 126p oraz powstające bloki. Samo malowanie ściany trwało sześć dni, a do realizacji wykorzystano wcześniej przygotowane szablony.
Lokalizacja nie jest przypadkowa. Mural powstał na bloku zbudowanym w miejscu wyburzonych giszowieckich domów, których los stanowił jeden z głównych tematów „Paciorków jednego różańca”.
Inauguracja Śląskiego Szlaku Filmowego
Odsłonięcie dzieła inauguruje Śląski Szlak Filmowy, który ma łączyć sztukę w przestrzeni publicznej, historię kina i miejskie spacery. Projekt ma przypominać o filmach realizowanych na Górnym Śląsku oraz prowadzić mieszkańców i turystów do miejsc związanych z ważnymi produkcjami.
W planach są następne dwa katowickie murale. Na osiedlu Wajdy powstać ma realizacja inspirowana filmem „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida o Paktofonice, natomiast na terenie Muzeum Śląskiego zapowiedziano projekt poświęcony „Angelusowi” Lecha Majewskiego.
Szlak będzie rozwijany także w formie cyfrowej i turystycznej. Silesia Film zapowiada uruchomienie strony internetowej z lokalizacjami murali, opowieściami o filmowych miejscach oraz propozycjami spacerów, a ponadto przygotowanie totemów informacyjnych i spacerownika.
Kino jako opowieść o regionie
Twórcy przedsięwzięcia chcą wydobyć filmowe dziedzictwo regionu, w którym powstało wiele rozpoznawalnych produkcji, ale liczne związane z nimi lokalizacje pozostają mało znane. Śląski Szlak Filmowy ma stworzyć spójną narrację o kinie zakorzenionym w śląskich miastach, ich historii, architekturze i przemianach społecznych.
Murale mają pozostać trwałym elementem miejskiego krajobrazu, a projekt ma być stopniowo rozszerzany na kolejne miejsca w Katowicach i innych miastach aglomeracji. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a przy powstaniu giszowieckiego muralu współpracowali m.in. Katowice Miasto Ogrodów, Katowickie Inwestycje, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz galeria Rondo Sztuki.
Instytucja Filmowa Silesia Film obchodzi w 2026 roku 80-lecie działalności. Na co dzień prowadzi kina studyjne, zarządza Filmoteką Śląską i wspiera produkcje filmowe m.in. przez Śląski Fundusz Filmowy.