W związku z zakończonymi remontami instalacji Orlenu, na pochodniach zakładu produkcyjnego w Płocku przez kilka dni widoczny może być większy niż zazwyczaj płomień - poinformowała spółka. Zapewniła, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego, prowadzonego pod nadzorem.

W związku z zakończonymi remontami instalacji Orlenu, na pochodniach zakładu produkcyjnego w Płocku przez kilka dni widoczny może być większy niż zazwyczaj płomień - poinformowała spółka. Zapewniła, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego, prowadzonego pod nadzorem.

Przepraszając za ewentualne niedogodności Orlen zapewnił, że "dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ prac na otoczenie".

W komunikacie prasowym spółka wyjaśniła, że większy niż zwykle płomień na pochodniach w jej głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku może być widoczny od 19 lipca przez kilka dni.

"Jest to normalny element procesu technologicznego, prowadzonego pod stałym nadzorem wykwalifikowanych specjalistów i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa" - zaznaczył Orlen.

Komunikat o możliwym, większym płomieniu pochodni na terenie płockiego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, co związane jest ukończonymi tam remontami instalacji, został rozesłany w niedzielę również za pośrednictwem Orleninfo, czyli elektronicznego systemu informacji spółki dla mieszkańców regionu płockiego.

W Płocku znajduje się siedziba oraz główny zakład produkcyjny Orlenu, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i zarazem jednym z największych tego typu w Europie.

Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji tego zakładu w trakcie niektórych procesów technologicznych jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W związku z tym spółka uprzedza wcześniej w komunikatach o prowadzonych pracach oraz o możliwości pojawienia się na pochodniach kompleksu większego niż zazwyczaj płomienia.