Motyka: Wkrótce przyjmiemy kolejny element pakietu antyblackoutowego

Ministerstwo energii przygotowuje w ramach pakietu antyblackoutowego projekt przepisów ws. planowania pracy OZE - poinformował PAP minister energii Miłosz Motyka. Docelowo, dzięki pakietowi ceny energii powinny spaść, jednak trudno prognozować jak będą kształtować się w przyszłym roku - dodał.

Ministerstwo energii przygotowuje w ramach pakietu antyblackoutowego projekt przepisów ws. planowania pracy OZE - poinformował PAP minister energii Miłosz Motyka. Docelowo, dzięki pakietowi ceny energii powinny spaść, jednak trudno prognozować jak będą kształtować się w przyszłym roku - dodał.

We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły założenia pakietu antyblackoutowego, czyli przepisów, które mają zwiększyć odporność krajowego systemu elektroenergetycznego.

Wprowadzanie pakietu antyblackoutowego trwa

Motyka wskazał, że wprowadzanie pakietu antyblackoutowego trwa.

- To jest proces, który w pierwszym kroku - jak określiliśmy - najsilniejszym, najważniejszym, zawiera w sobie ustawę nowelizującą prawo energetyczne (...), która w ogóle całkowicie zmieniała zasady wydawania warunków przyłączeń, ale też wprowadzała cable pooling (wspólne przyłącza dla różnych źródeł energii - PAP) z magazynami energii. I ona naprawdę ten proces wreszcie cywilizowała i to zostało wprowadzone - powiedział Motyka podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Innym elementem pakietu jest nowe rozporządzenie taryfowe, które weszło w życie w sobotę. Wprowadzone w tym rozporządzeniu zmiany dotyczą taryf za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych oraz dla przemysłu energochłonnego. Ich celem jest obniżenie rachunków za energię.

- Kolejnymi krokami przed nami, jakie będą elementami pakietu antyblackoutowego, to będą ustawy, które będą dotyczyły planów pracy odnawialnych źródeł energii - powiedział Motyka.

Niebawem tymi przepisami zajmie się Stały Komitet Rady Ministrów

- Mamy powołany zespół do spraw przyspieszenia inwestycji, ale tutaj mówimy o przyspieszeniu legislacyjnym, takim faktycznym, które będzie skracało czas procedur, czas decyzji wydawanych przez różne agendy, jednostki, instytucje - wskazał minister.

Podkreślił, że cały pakiet ma przede wszystkim gwarantować systemowi to, że prądu nie zabraknie, "ryzyka, które dzisiaj widzimy w zmieniającej się rzeczywistości związanej z wodą, związanej z zapotrzebowaniem na mocy i na energię, ale też z zagrożeniami hybrydowymi i cybernetycznymi będą mitygowane przez państwo".

- Robimy wszystko, żeby dla odbiorcy indywidualnego cena była niższa (...) i im więcej źródeł odnawialnych, im więcej magazynów, czyli szybsze inwestycje w te źródła, tym niższa cena - wskazał Motyka.

Według Motyki nie można jeszcze prognozować, jak będą kształtowały taryfy na energię dla odbiorców indywidualnych w 2027 r.