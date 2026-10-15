Motyka: W piątek ceny paliw będą niższe

Jutro ceny paliw będą niższe - zapowiedział w czwartek minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych.

Jutro ceny paliw będą niższe - zapowiedział w czwartek minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych.

- Jutro będą niższe - odparł Motyka.

Szef ME wyjaśnił, że analiza sytuacji na rynkach oraz opinie analityków wskazują na tendencję do delikatnej obniżki cen hurtowych, które publikowane są po zakupach w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, tworzące kluczowy węzeł europejskiego łańcucha dostaw ropy naftowej).

Sytuacja na rynku jest niezwykle dynamiczna

Motyka podkreślił, że rząd od początku wprowadzenia pakietu CPN mówił, że sytuacja na rynku jest niezwykle dynamiczna i ceny są wysokie mimo wprowadzenia pakietu CPN.

- Ale są one najniższe w Unii Europejskiej - zaznaczył.

Celem pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN) jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Obecna, trzecia odsłona mechanizmu została uruchomiona po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Pakiet wprowadza także maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.

W czwartek obowiązujące zgodnie ze środowym obwieszczeniem Ministra Energii ceny maksymalne wynoszą 7,01 zł dla benzyny 95, 7,83 zł w przypadku benzyny 98, oraz 8,05 zł dla ON. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł. Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Odsłony pakietu CPN

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca.

W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego z 30 września, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2026 r. wzrosły rdr o 4,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,7 proc.